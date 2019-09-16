Действия ресурсоснабжающих организации создавали угрозу причинения вреда здоровью людей
Прокуратура Муйского района Бурятии проверила исполнение природоохранного законодательства при эксплуатации очистных сооружений в посёлках Таксимо и Северомуйск.
Выяснилось, что ресурсоснабжающие организации – ООО «Икибзяк», ООО «Тепловодокоммуникации-С» при эксплуатации очистных сооружений сбрасывают сточные воды в реки Муя и Муякан в отсутствие разрешительных документов на пользование водными объектами. Об этом сообщает прокуратура Бурятии.
- Организации не вели производственный контроль качества сточных вод, не разрабатывали планы природоохранных мероприятий. Всё это создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, - отмечают в прокуратуре.
По представлениям прокурора района два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Предприятия провели мероприятия по санитарной обработке сточных вод. Сейчас проводятся исследования сбрасываемых стоков для получения разрешения.
Руководитель организаций привлечён к административной ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий). Он оштрафован на 20 тысяч рублей.
В Бурятии сточные воды сбрасывали в реки без разрешений
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