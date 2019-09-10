Доступная мода: Кировская меховая фабрика представит в Улан-Удэ коллекцию сезона 2019/20

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13 – 15 сентября гостиница «Бурятия» ул. Коммунистическая 47-А
Кировская меховая фабрика предлагает покупателям королевский ассортимент изделий из самых разнообразных мехов: норка, нутрия. Мутон, лисица, орилаг или французский кролик. На выставке-распродаже в Улан-Удэ есть из чего выбрать!
Одними из самых популярных, причем во всех смыслах этого слова: модные, роскошные, востребованные и при всём притом, не очень дорогие, являются шубки из нутрии. Мех этого водолюбивого зверька издревле ценился своими уникальными свойствами:
• противостоит влаге благодаря остевому покрову;
• очень теплый, так как на 1 см./кв. приходится до 16 тысяч пушинок. Лютые морозы в нутриевой шубке переносятся прекрасно. Единственный мех, которому нутрия уступает по теплоте, это мех бобра;
• степень износоустойчивости – порядка 50-60%, а это значит, что изделие из нутрии относится как минимум 5 сезонов;
• блестящий;
• недорогой.
Сейчас большинство шкурок нутрии проходят через процедуру стрижки. Такая манипуляция избавляет мех от грубоватых остин, раскрывая пушистость по максимуму, правда от чего страдают показатели водоотталкивания и блестит шкурка меньше. Чтобы остриженные остины не кололись, их потом еще и выщипывают. Такой мех на чуть дороже, чем необработанный, в изделиях выглядит просто шикарно, особенно при поперечном и диагональном расположении пластин.
Коллекция нутриевых шубок от Кировской меховой фабрики, настолько богата на разные фасоны, модели, что без покупки не уйти:
• модели с прямым размещением меховых пластин «Ева» и «Люси» покоряют камерностью и универсальностью;
• модели «Прада», «Варвара», «Кулиска», «Дора» отшиты из поперечного меха, что делает шубки сногсшибательно привлекательными;
• модели «Лика», «Камелия», «Екатерина» необычны тем, что меховые пластины расположены по диагонали;
• модель «Диор» примечательна комбинированным (прямое+поперечное) размещение меховых заготовок.
Распродажа со скидками до 50%
Шубы модельного ряда сезона 2018 будут продаваться с жаркими летними скидками до 50%. Отличная возможность приобрести изделие фабричного качества по низкой цене. Всего будет порядка 500 изделий по сниженным ценам.