В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет
О планах внести соответствующие поправки в законодательство рассказал первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, передаёт «Парламентская газета».
- Должен быть определённый и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может, — пояснил Катасонов. — 95 процентов всех сигарет сейчас не стоят дешевле 90 рублей, так что мы могли бы, например, установить цену 85 рублей. Это, кстати, снизит доступность табачных изделий в том числе.
Парламентарий убеждён, что нововведение поможет пресечь ввоз контрафактной и контрабандной продукции, которая попадает в страну в основном из ближнего зарубежья. По данным Катасонова, только в 2018 году процент таких изделий на российском рынке достиг восьмидесяти, а федеральный бюджет от этого потерял около 50 млрд рублей. Причём ущерб для государства до сих пор нельзя посчитать точно, отметил депутат.
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