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Читинец выплатил долг ради поездки в Узбекистан за луком

Читинец выплатил долг ради поездки в Узбекистан за луком
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Должник погасил алиментную задолженность

Житель Читы с 2016 года задолжал алименты на сына. 35-летний уроженец Узбекистана официально не был трудоустроен, но торговал в Чите овощами и фруктами. Задолженность по алиментам погашал нерегулярно, суммами от 10 до 20 тысяч рублей. На начало сентября остаток его долга составлял 88 тысяч.

Должнику был запрещён выезд за границу.

На очередном приеме у судебного пристава-исполнителя мужчина поинтересовался остатком долга и пояснил, что ему срочно требуется выехать в Узбекистан за партией лука. В тот же день он оплатил 88 тысяч задолженности по алиментам, а также исполнительский сбор в размере 7 тысяч.

После этого постановление о временном ограничении на выезд за пределы РФ было отменено. В дальнейшем должник будет оплачивать текущие платежи в добровольном порядке, а в случае накопления задолженности вновь начнет действовать запрет на выезд за пределы РФ, сообщили в пресс-службе УФССП по Забайкальскому краю.


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