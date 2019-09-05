Россети Сибирь принимает участие в Восточном экономическом форуме

Компания «Россети Сибирь» присутствует на двух территориях Дальневосточного федерального округа – в Республике Бурятия и Забайкальском крае



Генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин рассказал о специфике работы в этих регионах и о планах развития энергетики, сообщает пресс-служба компании.



Отдельно глава компании остановился на дополнительных проектах, реализованных в регионах. В планах Россети Сибирь реализовать в Бурятии и Забайкалье до 2030 года проекты в рамках глобальной программы цифровой трансформации сетей. Речь идет в частности о запуске в ближайшее время цифровых подстанций и создании цифровых районов электрических сетей (РЭС) в Бурятии и Забайкалье.



В Бурятии пилотной зоной стал Прибайкальский РЭС: специалисты компании в этом году уже установили там более 20 реклоузеров (устройств автоматического управления и защиты воздушных ЛЭП, выполняющих функции мониторинга и учёта), до конца осени там появятся вакуумные выключатели, позволяющие отделять поврежденный участок сети без отключения потребителей, пока исследуется и ремонтируется повреждённая сеть. В 2020 году в рамках проекта «Цифровой РЭС» Россети Сибирь в Бурятии планирует создать системы телемеханики, связи и видеонаблюдения на подстанции 110 кВ «Прибайкальская».



До конца 2020 года на сетях будут установлены ещё 45 реклоузеров и будет протянута волокно-телеоптическая линия связи длиной 60 км – от Прибайкальского РЭС до железнодорожной станции Мостовка.



- С точки зрения сетевой энергетики территория Дальнего Востока специфична по своей протяжённости и отдалённости населенных пунктов друг от друга. Конечно, в первую очередь перед нами стоят задачи повышения надёжности сетей и снижения количества технологических нарушений. В 2019 году (за 7 месяцев) нам удалось снизить аварийность в регионах. Но не буду скрывать, требуются серьёзные инвестиции в ремонт: износ основных фондов превышает 75%. И это наша общая задача с региональными властями. Поскольку качество жизни населения зависит в том числе от стабильности энергоснабжения. Мы действуем в рамках заключённых с главами регионов соглашений: инвестпрограмма в Бурятии в 2019 году – 1,1 млрд рублей, в Забайкальском крае - 2 млрд рублей. Регионы будут полностью готовы к зиме. Но при этом важно не сбавлять обороты ремонтов и реализации инвестпроектов в 2020 году. В этом плане я выражаю надежду на укрепление сотрудничества с Александром Осиповым и Алексеем Цыденовым, - отметил Павел Акилин.



В Забайкалье стартовала пилотная программа уличного освещения районных центров (запуск освещения в селах Кыра и Акша ожидается до 15 сентября), формируется единая программа по реконструкции генерирующих мощностей изолированных территорий Забайкалья (пилот – поселок Менза в Красночикойском районе). Подобный проект компания готова реализовывать и в Бурятии при поддержке властей.



Развивается и сеть заправочных станций для электромобилей. 4 сентября в Чите в тестовом режиме были запущены две первых электрозаправочных станции для автомобилей с электрическим двигателем. В 2020 году сеть вырастет до 10 станций. Работа над запуском первых электрозаправок ведется и в Бурятии.



Основным эффектом цифровой трансформации станет снижение более чем в половину длительности и частоты отключений, а также снижение уровня потерь электроэнергии. В полном объеме проект будет реализован до конца 2020 года, а его стоимость превысит миллиард рублей.



Восточный экономический форум-2019 проходит 4–6 сентября 2019г. во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Учреждён указом президента России Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.





