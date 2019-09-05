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Потребителей «ТГК-14» ждёт «Амнистия пени»

Потребителей «ТГК-14» ждёт «Амнистия пени»
Бизнес, 
Потребителей филиалов «Читинский Теплоэнергосбыт» и «Теплоэнергосбыт Бурятии» ждёт «Амнистия пени»

Участником акции может стать пользователь коммунальных услуг отопление и горячее водоснабжение, имеющий непогашенную задолженность за предоставленные услуги. Предложение актуально для клиентов, рассчитывающихся с ресурсоснабжающей организацией напрямую, сообщает ПАО «ТГК-14».

Всем, кто в сентябре 2019 года оплатит всю накопленную задолженность за отопление и горячее водоснабжение, будет произведено списание пени (штрафа за просрочку платежа). Напомним, что пени – это предусмотренные законодательством дополнительные расходы для недисциплинированных потребителей коммунальных услуг.

Начисление происходит ежедневно, и за каждый день просрочки платежа штраф составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ в период с 31-го по 90-й день просрочки, а после 91 дня – 1/130 ставки от невыплаченной суммы.

В «ТГК-14» отмечают, что у ряда клиентов долги сформировались по разным объективным причинам, и традиционно теплоэнергетики идут навстречу населению.

Энергетики подчеркивают, что воспользоваться предложением клиенты могут до 30 сентября 2019 года включительно. После этого срока на сумму задолженности по коммунальным услугам пени будут начислены в полном объеме.

Более подробную информацию об условиях акции «Амнистия пени» можно получить у специалистов ПАО «ТГК-14»: 
Чита 8(3022) 38-41-00
Улан-Удэ 8(3012) 27-82-01

ТГК-14
 
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