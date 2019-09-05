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Энергетики вложили в капремонт электросетей Иволгинского дацана миллион рублей

Энергетики вложили в капремонт электросетей Иволгинского дацана миллион рублей
Бизнес,  Фото:пресс-служба компании
Директор филиала Россети Сибирь в Бурятии Сергей Козлов посетил с рабочим визитом Иволгинский РЭС

В ходе поездки он осмотрел энергообъекты, которые были отремонтированы в окрестностях Иволгинского дацана, трансформаторную подстанцию для нового детского сада в селе Сотниково. Также Сергей Козлов встретился с коллективом районных электрических сетей.

Первым пунктом визита руководителя Россети Сибирь в Бурятии стал Иволгинский дацан, где в этом году был проведен капитальный ремонт электрических сетей. Были заменены 27 опор и голый провод на самонесущий изолированный провод (СИП). Всего на реконструкцию было затрачено порядка миллиона рублей. Завершение ремонта запланировано в следующем году. Также руководитель Россети Сибирь в Бурятии обсудил с Ширээтэ-ламой дацана Аюр-ламой вопрос по подключению нового здания.

– В 2019 году мы планируем продолжить работу, - отметил Сергей Козлов, – Иволгинский дацан – это центр буддизма России и Бурятии, здесь бывает большое количество туристов не только из нашей страны, но со всего мира, поэтому этот объект культурного и духовного наследия для нас всегда будет приоритетным.

Ещё одним объектом для посещения стал строящийся в поселке Сотниково новый детский сад на 250 мест. Энергетики обещают закончить свою часть работы до конца месяца.

Основными вопросами для обсуждения с коллективом стали исполнение ремонтной и инвестиционной программы, снижение потерь. Особое внимание уделялось технике электробезопасности и профилактике электротравматизма.

– Я несу ответственность за жизнь и здоровье каждого нашего сотрудника. Порой кажется, что требования к безопасности на нашем предприятии слишком строгие. Но жизнь человека дороже всего. И соблюдать правила, мы обязаны скрупулёзно и дотошно, – отметил Сергей Козлов.


Бурятэнерго Иволгинский дацан
 
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