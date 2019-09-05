В Бурятии готовятся к запуску системы обязательной маркировки лекарств

Обязательная цифровая маркировка лекарств начнёт действовать с 1 января 2020 года



В правительстве Бурятии прошло совещание с участием руководителей районов по вопросам внедрения маркировки лекарственных средств. Заместитель министра здравоохранения региона Наталья Логина рассказала об изменениях, которые внесёт новый закон в систему лекарственного обеспечения населения.



- Обязательная цифровая маркировка лекарств с 1 января 2020 года затронет все этапы товарооборота в фармацевтической отрасли. На упаковку наносится уникальный двумерный код, который считывается в контрольных точках маршрута. Так снижается риск попадания подделок и контрафакта к потребителю, - сообщает пресс-служба минздрава Бурятии со ссылкой на aедеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.



При полном охвате препаратов система маркировки лекарств будет отслеживать свыше 6.5 млрд. упаковок ежегодно и охватит до 1.000 производителей, до 2.500 оптовых организаций, до 350.000 медицинских организаций и пунктов выдачи аптек.

