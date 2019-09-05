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В Иркутске выявили незаконное коллекторское агентство

В Иркутске выявили незаконное коллекторское агентство
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудники компании незаконно контролировали выполнение долговых обязательств

Управление ФССП по Иркутской области и сотрудники ФСБ выявили и пресекли деятельность организации, сотрудники которой незаконно требовали от граждан возврата просроченной задолженности по кредитам.

Коллекторская организация ООО «Финпродукт», зарегистрированная в Санкт-Петербурге и трудившаяся Иркутске, не входила в реестр коллекторских агентств. Соответственно, её сотрудники не имели права контролировать выполнение долговых обязательств заёмщиками банков.

Выявили противоправную деятельность благодаря жалобам иркутян на действия коллекторов. Среди них – превышение предусмотренного законом количества телефонных звонков и сообщений, нарушение порядка взаимодействия с третьими лицами, введение должника в заблуждение относительно предоставленной информации.

В отношении сотрудников составлено два протокола об административных правонарушениях. Организаторы противоправной деятельности выплатят крупные штрафы, сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.


коллекторские агентства
 
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