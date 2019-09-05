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В Улан-Удэ бухгалтера кафе оштрафовали на 30 тысяч

В Улан-Удэ бухгалтера кафе оштрафовали на 30 тысяч
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Бухгалтер не удерживала алименты из зарплаты работника

В Улан-Удэ бухгалтер кафе оштрафована на 30 тысяч рублей за невыполнение требований законодательства об исполнительном производстве, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

Более полутора года житель Улан-Удэ не платил алименты на несовершеннолетнего сына, сумма долга приблизилась к миллиону рублей.

После официального трудоустройства мужчины разнорабочим в кафе, судебный пристав направил по месту работы должника постановление об удержании части заработной платы в пользу ребёнка.

Спустя некоторое время стало известно, что требование работодателем не исполняется, отчисление части заработной платы на содержание сына не производится.

Такое нарушение законодательства явилось основанием для возбуждения судебным приставом двух административных дел по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ в отношении бухгалтера кафе.

За невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя бухгалтер заплатит 30 тысяч рублей штрафа.

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