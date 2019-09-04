В Улан-Удэ предлагают создать систему велопроката

4 сентября проходит финальный этап конкурса «Лидеры Улан-Удэ»



Сегодня в Улан-Удэ проводится финал конкурса «Лидеры Улан-Удэ». Участники представляют свои проекты на трёх площадках: экономической, социальной и инфраструктурной.



- Все проекты очень интересные. Они касаются различных сфер жизнедеятельности нашего города. Конкурсанты хорошо подготовились, понятно раскрывают тему, чувствуется, что они все проработаны. Я надеюсь, что члены комиссии сделают оценку и дадут старт этим проектам, - поделился председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Александр Тюрюханов.



Конкурс «Лидеры Улан-Удэ» проводится впервые. Однако заявки на участие подали 700 человек. До полуфинала дошло 100, в финале оказались лишь 36 конкурсантов. Ограничений по возрасту не было. Основным критерием послужило наличие опыта работы на руководящей должности.



- Мой проект был основан как социальный. Это совместное использование велосипедов. Чтобы горожане могли себе позволить дешёвый доступ к велосипеду на кратковременное пользование. Не каждая семья может купить пять велосипедов, поставить дома и использовать 2-3 раза в году. А купить тарифный план и пользоваться в удобное для них время, я думаю, что может позволить себе каждый. Стоимость моего проекта более 48 миллионов. Сюда входят 12 станций и 120 велосипедов, - рассказал финалист конкурса «Лидеры «Улан-Удэ» Евгений Ананков.



По результатам финала будут определены 10 победителей, которые получат приз - полугодовой онлайн курс обучения в международной образовательной программе SynergyMini MBA. Также возможно, что какие-то проекты будут внедряться в жизнь города.

