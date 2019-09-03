Жалоба на необоснованный недопуск перевозчика к торгам не подтвердилась
В Бурятском УФАС России рассмотрели жалобу ООО «Городские маршруты» на действия министерства транспорта Бурятии. Компания оспаривала конкурс на право перевозок по маршруту «Улан-Удэ-Сотниково».
- Комиссия установила, что заявка ООО «Городские маршруты» не соответствовала конкурсной документации по ряду параметров. Так, компания представила заявление не по предусмотренной форме, отсутствует письменная гарантия достоверности информации. Таким образом, отклонение заявки является правомерным, - сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
Конкурс на перевозки «Улан-Удэ – Сотниково» не смогли обжаловать
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