Через Бурятию провезли 17 тонн парагвайской говядины

На станции Улан-Удэ за месяц досмотрено около 400 тонн продукции отечественного производства
В августе специалисты Россельхознадзора на станции Улан-Удэ досмотрели идущие в Монголию 45 тонн молочных, рыбных и мясных консервов, 42 тонн готовой молочной продукции, 7 тонн готовой рыбной продукции, 200 кг мёда, 90 кг охлаждённой свинины, 300 кг супов быстрого приготовления и 20 кг тонны крабовых палочек.
При внутрироссийских перевозках досмотрено 372,2 тонны отечественной продукции: 50 тонн мяса птицы, 100 тонн куриных субпродуктов, 50 тонн свиных полуфабрикатов, 143 тонны свинины, 27 тонн свиного шпика, 700 кг говядины, 1,5 тонны крабовых палочек.
Кроме того, госинспекторы проконтролировали перевозку 38,3 тонны продукции импортного производства: 2 тонны свинины и 0,8 тонны мяса птицы из Бразилии; 6 тонн чилийской свинины и 3 тонны чилийской свежемороженой рыбы, а также 17,5 тонны говядины из Парагвая и 9 тонн аргентинских говяжьих субпродуктов.
Нарушений не выявлено, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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