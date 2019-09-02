Бурятские дорожники завоевали награды на спартакиаде Росавтодора

Соревнования проходили в Алтайском крае
Команда ФКУ Упрдор «Южный Байкал» успешно выступила на предварительном этапе VI спартакиады Росавтодора. Состязания проходили с 24 по 26 августа в городе Белокуриха Алтайского края. Организатором соревнований выступило ФКУ Упрдор «Алтай».
За выход в финал спартакиады дорожники из пяти управлений федеральных автодорог состязались в шести видах спорта: мини-футболе, волейболе, стрельбе из винтовок, настольном теннисе, лёгкой атлетике и плавании.
- В ходе яркой и насыщенной программы соревнований все спортсмены ФКУ Упрдор «Южный Байкал», «Алтай», «Прибайкалье», «Енисей» и «Сибуправтодор» показали отличные результаты, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
По итогам зонального этапа команда управления федеральных автодорог «Южный Байкал» завоевала два командных «золота», два «серебра» и две «бронзы».
- Достижение высоких результатов необходимо не только на производстве, но и в спорте. Спорт выступает неотъемлемой частью развития сильной, самодостаточной и ответственной личности. Именно он придаёт энергию, повышает концентрацию и реакцию при принятии верных решений в ходе рабочих процессов, - отметил начальник управления федеральных дорог «Южный Байкал» Радик Фаразутдинов.
«Южный Байкал» взял «золото» в двух видах: в мини-футболе и стрельбе. В личном первенстве по стрельбе среди мужчин II место занял Чингис Батуев, аналогичный результат среди женщин у Людмилы Нестеренко.
«Серебро» завоёвано в лёгкой атлетике и волейболе среди женских команд. В личном первенстве среди мужчин по бегу лучшим стал Виктор Евсюков, среди женщин II место заняла Юлия Баханова.
«Бронзы» удостоены в соревнованиях по плаванию и настольному теннису. По плаванию в личном первенстве вольным стилем на короткой и длинной дистанции среди мужчин завоевал «золото» Булат Дугаров, III место занял Владимир Фесенко, среди женщин - III место у Дарьи Морозовой. В личном первенстве по настольному теннису взял «золото» Саян Борхонов, среди женщин - III место у Людмилы Алтаевой.
Спортсмены, показавшие лучшие результаты, будут представлять Сибирский федеральный округ в финале на спортивных площадках Москвы и Московской области.
Справка:
Спартакиада федеральных государственных служащих федерального дорожного агентства и работников подведомственных федеральному дорожному агентству федеральных казённых учреждений проводится в целях привлечения сотрудников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, сохранения спортивных традиций. В 2019 году соревнования проходят уже в шестой раз.
Бурятские дорожники завоевали награды на спартакиаде Росавтодора
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Предприниматель получил небольшой штраф
Радик Фаразутдинов рассказал о системе улучшений по принципу кайдзен
Иркутянин имел задолженность более 8 миллионов рублей
После привлечения к уголовной ответственности руководитель компании заплатил налоги
«Горячая линия» запущена после выявления фальсифицированного молока марки «Тяжин»
При транзитных перевозках проконтролировано также 56,8 тонны свинины, 60,6 тонны свиного шпика
Квартиру улан-удэнки залило из-за работ по замене стояка отопления
Бизнес, 31.08.2019
Проектно-сметному бюро на два года закрыли доступ к госзакупкам
Бизнес, 31.08.2019
Производитель заявляет, что новые трамваи для Улан-Удэ «по комфорту могут легко конкурировать с личным авто»
Жалоба на торги по устройству туалета в городском парке отозвана
Об этом сообщила руководитель Бурятского УФАС Елизавета Потапова
С появлением нового цеха мощность фабрики увеличится с 60 миллионов до 75 миллионов яиц в год
Жалоба касается ремонта столовой в лагере на «Щучке»
Приставы наложили взыскание на счета в банках и недвижимость предприятия
Бизнес, 29.08.2019
«Мусорный» вопрос едва не стал камнем преткновения на сессии Улан-Удэнского горсовета