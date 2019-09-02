Бурятские дорожники завоевали награды на спартакиаде Росавтодора

Соревнования проходили в Алтайском крае



Команда ФКУ Упрдор «Южный Байкал» успешно выступила на предварительном этапе VI спартакиады Росавтодора. Состязания проходили с 24 по 26 августа в городе Белокуриха Алтайского края. Организатором соревнований выступило ФКУ Упрдор «Алтай».



За выход в финал спартакиады дорожники из пяти управлений федеральных автодорог состязались в шести видах спорта: мини-футболе, волейболе, стрельбе из винтовок, настольном теннисе, лёгкой атлетике и плавании.



- В ходе яркой и насыщенной программы соревнований все спортсмены ФКУ Упрдор «Южный Байкал», «Алтай», «Прибайкалье», «Енисей» и «Сибуправтодор» показали отличные результаты, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



По итогам зонального этапа команда управления федеральных автодорог «Южный Байкал» завоевала два командных «золота», два «серебра» и две «бронзы».



- Достижение высоких результатов необходимо не только на производстве, но и в спорте. Спорт выступает неотъемлемой частью развития сильной, самодостаточной и ответственной личности. Именно он придаёт энергию, повышает концентрацию и реакцию при принятии верных решений в ходе рабочих процессов, - отметил начальник управления федеральных дорог «Южный Байкал» Радик Фаразутдинов.



«Южный Байкал» взял «золото» в двух видах: в мини-футболе и стрельбе. В личном первенстве по стрельбе среди мужчин II место занял Чингис Батуев, аналогичный результат среди женщин у Людмилы Нестеренко.



«Серебро» завоёвано в лёгкой атлетике и волейболе среди женских команд. В личном первенстве среди мужчин по бегу лучшим стал Виктор Евсюков, среди женщин II место заняла Юлия Баханова.



«Бронзы» удостоены в соревнованиях по плаванию и настольному теннису. По плаванию в личном первенстве вольным стилем на короткой и длинной дистанции среди мужчин завоевал «золото» Булат Дугаров, III место занял Владимир Фесенко, среди женщин - III место у Дарьи Морозовой. В личном первенстве по настольному теннису взял «золото» Саян Борхонов, среди женщин - III место у Людмилы Алтаевой.



Спортсмены, показавшие лучшие результаты, будут представлять Сибирский федеральный округ в финале на спортивных площадках Москвы и Московской области.



Справка:



Спартакиада федеральных государственных служащих федерального дорожного агентства и работников подведомственных федеральному дорожному агентству федеральных казённых учреждений проводится в целях привлечения сотрудников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, сохранения спортивных традиций. В 2019 году соревнования проходят уже в шестой раз.

