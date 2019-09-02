В Иркутской области салон красоты делал лазерную эпиляцию без лицензии

Предприниматель получил небольшой штраф



В одном из салонов красоты в Усть-Илимске оказывали услуги по лазерной эпиляции в отсутствие необходимой медицинской лицензии.



В связи с этим прокурор в отношении индивидуального предпринимателя вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Заявление было направлено в Арбитражный суд Иркутской области для рассмотрения по существу.



Решением Арбитражного суда индивидуальный предприниматель признан виновным. Он привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре Иркутской области.



