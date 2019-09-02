 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Сентября

01 Сентября

Популярное

В Иркутске приставы арестовали десятиэтажное здание

В Иркутске приставы арестовали десятиэтажное здание
Бизнес, 
Иркутянин имел задолженность более 8 миллионов рублей

В Иркутске в отдел судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании задолженности с гражданина в пользу банка в размере 8,2 миллионов рублей.

Иркутянин не препятствовал аресту и передачи на продажу залогового имущества – десятиэтажного здания в центре Иркутска. Нежилое помещение продано за 7,3 млн рублей. Остаток задолженности составил 917 тысяч рублей.

Должник отказался оплачивать оставшуюся задолженность, сославшись на то, что иного имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, не имеет. Также в ходе телефонного разговора он сообщил, что не может явиться на приём, поскольку уезжает за пределы города на отдых с сёмьей на неопределённый срок.

Судебный пристав выехал по месту проживания должника, где обнаружил самого мужчину и принадлежащий ему автомобиль марки Subaru Tribeca, 2008 года выпуска. Машина была арестована и изъята.

Не желая становиться пешеходом и срывать семейный отдых, иркутянин оплатил оставшуюся сумму долга уже на следующий день. После этого иномарка было возвращена владельцу, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

судебные приставы арест имущества
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске приставы арестовали десятиэтажное здание
В Иркутске приставы арестовали десятиэтажное здание
Бизнес, 02.09.2019
Иркутянин имел задолженность более 8 миллионов рублей
Читинского бизнесмена оштрафовали на 100 тысяч за неуплату 3 миллионов
Читинского бизнесмена оштрафовали на 100 тысяч за неуплату 3 миллионов
Бизнес, 02.09.2019
После привлечения к уголовной ответственности руководитель компании заплатил налоги
В Бурятии запустили «горячую линию» по фальсифицированному молоку
В Бурятии запустили «горячую линию» по фальсифицированному молоку
Бизнес, 02.09.2019
«Горячая линия» запущена после выявления фальсифицированного молока марки «Тяжин»
В Бурятии в Наушках досмотрели более 200 тонн баранины
В Бурятии в Наушках досмотрели более 200 тонн баранины
Бизнес, 02.09.2019
При транзитных перевозках проконтролировано также 56,8 тонны свинины, 60,6 тонны свиного шпика
Управляющая компания устроила потоп в квартире улан-удэнки
Управляющая компания устроила потоп в квартире улан-удэнки
Бизнес, 02.09.2019
Квартиру улан-удэнки залило из-за работ по замене стояка отопления
В Улан-Удэ при строительстве очистных нашли ошибку в проекте
В Улан-Удэ при строительстве очистных нашли ошибку в проекте
Бизнес, 01.09.2019
Замминистра строительства Максим Егоров пообещал помочь
В Бурятии в «чёрный список» попало проектно-сметное бюро
В Бурятии в «чёрный список» попало проектно-сметное бюро
Бизнес, 31.08.2019
Проектно-сметному бюро на два года закрыли доступ к госзакупкам
Первый «Львёнок» уже на пути в Улан-Удэ
Первый «Львёнок» уже на пути в Улан-Удэ
Бизнес, 31.08.2019
Производитель заявляет, что новые трамваи для Улан-Удэ «по комфорту могут легко конкурировать с личным авто»
В Улан-Удэ подали и тут же отозвали жалобу по туалету в парке
В Улан-Удэ подали и тут же отозвали жалобу по туалету в парке
Бизнес, 30.08.2019
Жалоба на торги по устройству туалета в городском парке отозвана
Алексей Цыденов поздравил Улан-Удэнскую птицефабрику с открытием нового цеха
Алексей Цыденов поздравил Улан-Удэнскую птицефабрику с открытием нового цеха
Бизнес, 30.08.2019
С появлением нового цеха мощность фабрики увеличится с 60 миллионов до 75 миллионов яиц в год
В УФАС пожаловались на школу олимпийского резерва Улан-Удэ
В УФАС пожаловались на школу олимпийского резерва Улан-Удэ
Бизнес, 30.08.2019
Жалоба касается ремонта столовой в лагере на «Щучке»
В Бурятии с «Жилищника» взыскали 4 миллиона долгов по зарплате
В Бурятии с «Жилищника» взыскали 4 миллиона долгов по зарплате
Бизнес, 30.08.2019
Приставы наложили взыскание на счета в банках и недвижимость предприятия
«Решение на ниточке проходит»: В Бурятии «ЭкоАльянсу» с трудом отдали мусоросортировочные станции
«Решение на ниточке проходит»: В Бурятии «ЭкоАльянсу» с трудом отдали мусоросортировочные станции
Бизнес, 29.08.2019
«Мусорный» вопрос едва не стал камнем преткновения на сессии Улан-Удэнского горсовета
На бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ с браком уложили плитку
На бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ с браком уложили плитку
Бизнес, 29.08.2019
Выявленные недоделки подрядчик уже устраняет
«Норильск Авиа» покупает 10 вертолётов Улан-Удэнского авиазавода
«Норильск Авиа» покупает 10 вертолётов Улан-Удэнского авиазавода
Бизнес, 29.08.2019
«Вертолёты России» и «Газпромбанк Лизинг» подписали договор на поставку 10 Ми-8АМТ в интересах «Норильск Авиа»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^