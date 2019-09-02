Иркутянин имел задолженность более 8 миллионов рублей
В Иркутске в отдел судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании задолженности с гражданина в пользу банка в размере 8,2 миллионов рублей.
Иркутянин не препятствовал аресту и передачи на продажу залогового имущества – десятиэтажного здания в центре Иркутска. Нежилое помещение продано за 7,3 млн рублей. Остаток задолженности составил 917 тысяч рублей.
Должник отказался оплачивать оставшуюся задолженность, сославшись на то, что иного имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, не имеет. Также в ходе телефонного разговора он сообщил, что не может явиться на приём, поскольку уезжает за пределы города на отдых с сёмьей на неопределённый срок.
Судебный пристав выехал по месту проживания должника, где обнаружил самого мужчину и принадлежащий ему автомобиль марки Subaru Tribeca, 2008 года выпуска. Машина была арестована и изъята.
Не желая становиться пешеходом и срывать семейный отдых, иркутянин оплатил оставшуюся сумму долга уже на следующий день. После этого иномарка было возвращена владельцу, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.
В Иркутске приставы арестовали десятиэтажное здание
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Иркутянин имел задолженность более 8 миллионов рублей
После привлечения к уголовной ответственности руководитель компании заплатил налоги
«Горячая линия» запущена после выявления фальсифицированного молока марки «Тяжин»
При транзитных перевозках проконтролировано также 56,8 тонны свинины, 60,6 тонны свиного шпика
Квартиру улан-удэнки залило из-за работ по замене стояка отопления
Бизнес, 01.09.2019
Замминистра строительства Максим Егоров пообещал помочь
Бизнес, 31.08.2019
Проектно-сметному бюро на два года закрыли доступ к госзакупкам
Бизнес, 31.08.2019
Производитель заявляет, что новые трамваи для Улан-Удэ «по комфорту могут легко конкурировать с личным авто»
Жалоба на торги по устройству туалета в городском парке отозвана
С появлением нового цеха мощность фабрики увеличится с 60 миллионов до 75 миллионов яиц в год
Жалоба касается ремонта столовой в лагере на «Щучке»
Приставы наложили взыскание на счета в банках и недвижимость предприятия
«Мусорный» вопрос едва не стал камнем преткновения на сессии Улан-Удэнского горсовета
Выявленные недоделки подрядчик уже устраняет
«Вертолёты России» и «Газпромбанк Лизинг» подписали договор на поставку 10 Ми-8АМТ в интересах «Норильск Авиа»