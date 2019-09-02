В Иркутске приставы арестовали десятиэтажное здание

Иркутянин имел задолженность более 8 миллионов рублей



В Иркутске в отдел судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании задолженности с гражданина в пользу банка в размере 8,2 миллионов рублей.



Иркутянин не препятствовал аресту и передачи на продажу залогового имущества – десятиэтажного здания в центре Иркутска. Нежилое помещение продано за 7,3 млн рублей. Остаток задолженности составил 917 тысяч рублей.



Должник отказался оплачивать оставшуюся задолженность, сославшись на то, что иного имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, не имеет. Также в ходе телефонного разговора он сообщил, что не может явиться на приём, поскольку уезжает за пределы города на отдых с сёмьей на неопределённый срок.



Судебный пристав выехал по месту проживания должника, где обнаружил самого мужчину и принадлежащий ему автомобиль марки Subaru Tribeca, 2008 года выпуска. Машина была арестована и изъята.



Не желая становиться пешеходом и срывать семейный отдых, иркутянин оплатил оставшуюся сумму долга уже на следующий день. После этого иномарка было возвращена владельцу, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.



