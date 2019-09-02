 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Сентября

01 Сентября

Популярное

Управляющая компания устроила потоп в квартире улан-удэнки

Управляющая компания устроила потоп в квартире улан-удэнки
Бизнес, 
Квартиру улан-удэнки залило из-за работ по замене стояка отопления

Жительница многоквартирного дома в Улан-Удэ стала жертвой работ по замене участка металлической трубы – стояка отопления в одной из квартир. Квартиру женщины затопило – были повреждены прихожая, спальная комната и кухня, во всех комнатах вздулся ламинат.

Пострадавшая женщина обратилась в суд, который принял сторону потерпевшей и присудил возместить нанесённый вред. Суд установил, что причиной затопления квартиры послужила вина работников управляющей компании в ходе замены ими части трубы отопления в нижерасположенной квартире. В частности, из-за низкой квалификации работника управляющей компании произошёл разрыв полипропиленового трубопровода в квартире, расположенной выше.

Суд обязал управляющую компанию выплатить пострадавшей стоимость восстановительного ремонта в сумме 92 тысячи рублей, а также расходы на проведение экспертизы в размере 10 тысяч.

Добровольно управляющая компания решение суда не выполнила, исполнительный документ поступил в Железнодорожный районный отдел судебных приставов Улан-Удэ. В результате действий судебных приставов задолженность управляющей компании перед заявительницей полностью погашена, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

управляющие компании судебные приставы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Управляющая компания устроила потоп в квартире улан-удэнки
Управляющая компания устроила потоп в квартире улан-удэнки
Бизнес, 02.09.2019
Квартиру улан-удэнки залило из-за работ по замене стояка отопления
В Улан-Удэ при строительстве очистных нашли ошибку в проекте
В Улан-Удэ при строительстве очистных нашли ошибку в проекте
Бизнес, 01.09.2019
Замминистра строительства Максим Егоров пообещал помочь
В Бурятии в «чёрный список» попало проектно-сметное бюро
В Бурятии в «чёрный список» попало проектно-сметное бюро
Бизнес, 31.08.2019
Проектно-сметному бюро на два года закрыли доступ к госзакупкам
Первый «Львёнок» уже на пути в Улан-Удэ
Первый «Львёнок» уже на пути в Улан-Удэ
Бизнес, 31.08.2019
Производитель заявляет, что новые трамваи для Улан-Удэ «по комфорту могут легко конкурировать с личным авто»
В Улан-Удэ подали и тут же отозвали жалобу по туалету в парке
В Улан-Удэ подали и тут же отозвали жалобу по туалету в парке
Бизнес, 30.08.2019
Жалоба на торги по устройству туалета в городском парке отозвана
В Бурятии назвали самое частое нарушение в сфере рекламы
В Бурятии назвали самое частое нарушение в сфере рекламы
Бизнес, 30.08.2019
Об этом сообщила руководитель Бурятского УФАС Елизавета Потапова
Алексей Цыденов поздравил Улан-Удэнскую птицефабрику с открытием нового цеха
Алексей Цыденов поздравил Улан-Удэнскую птицефабрику с открытием нового цеха
Бизнес, 30.08.2019
С появлением нового цеха мощность фабрики увеличится с 60 миллионов до 75 миллионов яиц в год
В УФАС пожаловались на школу олимпийского резерва Улан-Удэ
В УФАС пожаловались на школу олимпийского резерва Улан-Удэ
Бизнес, 30.08.2019
Жалоба касается ремонта столовой в лагере на «Щучке»
В Бурятии с «Жилищника» взыскали 4 миллиона долгов по зарплате
В Бурятии с «Жилищника» взыскали 4 миллиона долгов по зарплате
Бизнес, 30.08.2019
Приставы наложили взыскание на счета в банках и недвижимость предприятия
«Решение на ниточке проходит»: В Бурятии «ЭкоАльянсу» с трудом отдали мусоросортировочные станции
«Решение на ниточке проходит»: В Бурятии «ЭкоАльянсу» с трудом отдали мусоросортировочные станции
Бизнес, 29.08.2019
«Мусорный» вопрос едва не стал камнем преткновения на сессии Улан-Удэнского горсовета
На бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ с браком уложили плитку
На бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ с браком уложили плитку
Бизнес, 29.08.2019
Выявленные недоделки подрядчик уже устраняет
«Норильск Авиа» покупает 10 вертолётов Улан-Удэнского авиазавода
«Норильск Авиа» покупает 10 вертолётов Улан-Удэнского авиазавода
Бизнес, 29.08.2019
«Вертолёты России» и «Газпромбанк Лизинг» подписали договор на поставку 10 Ми-8АМТ в интересах «Норильск Авиа»
В Улан-Удэ таксист требовал с иностранцев тысячу рублей за пять минут
В Улан-Удэ таксист требовал с иностранцев тысячу рублей за пять минут
Бизнес, 29.08.2019
Таксист «заломил» цену для иностранных туристов и ругался с ними
В Бурятии оштрафовали директора ресурсоснабжающей организации
В Бурятии оштрафовали директора ресурсоснабжающей организации
Бизнес, 29.08.2019
Прокуратура и Роспотребнадзор выявил нарушение 
В Иркутской области бизнесвумен обвиняется в выводе за рубеж 276 млн
В Иркутской области бизнесвумен обвиняется в выводе за рубеж 276 млн
Бизнес, 28.08.2019
За подобное преступление предусмотрено лишение свободы до пяти лет

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^