Управляющая компания устроила потоп в квартире улан-удэнки

Квартиру улан-удэнки залило из-за работ по замене стояка отопления



Жительница многоквартирного дома в Улан-Удэ стала жертвой работ по замене участка металлической трубы – стояка отопления в одной из квартир. Квартиру женщины затопило – были повреждены прихожая, спальная комната и кухня, во всех комнатах вздулся ламинат.



Пострадавшая женщина обратилась в суд, который принял сторону потерпевшей и присудил возместить нанесённый вред. Суд установил, что причиной затопления квартиры послужила вина работников управляющей компании в ходе замены ими части трубы отопления в нижерасположенной квартире. В частности, из-за низкой квалификации работника управляющей компании произошёл разрыв полипропиленового трубопровода в квартире, расположенной выше.



Суд обязал управляющую компанию выплатить пострадавшей стоимость восстановительного ремонта в сумме 92 тысячи рублей, а также расходы на проведение экспертизы в размере 10 тысяч.



Добровольно управляющая компания решение суда не выполнила, исполнительный документ поступил в Железнодорожный районный отдел судебных приставов Улан-Удэ. В результате действий судебных приставов задолженность управляющей компании перед заявительницей полностью погашена, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



