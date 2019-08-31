В Бурятии в «чёрный список» попало проектно-сметное бюро

Проектно-сметному бюро на два года закрыли доступ к госзакупкам



Бурятское УФАС внесло ООО «Проектно-сметное бюро «Перспектива» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Заявление об этом подало управление образования администрации Окинского района.



- В феврале текущего года компания стала победителем аукциона на разработку проектно-сметной документации для строительства спортзала в Орлике, однако в установленный контрактом срок своих обязательств не исполнила, - пояснили в пресс-службе Бурятского УФАС.



Теперь проектно-сметному бюро в течение двух лет будет закрыт доступ к госзакупкам.

