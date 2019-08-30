Алексей Цыденов поздравил Улан-Удэнскую птицефабрику с открытием нового цеха

- Всегда приятно, когда открывается новое производство, когда что-то созидается. Вы молодцы, правительство тоже со своей стороны оказало помощь. Повторюсь, всегда приятно, когда что-то создаётся, и если такая небольшая поддержка помогает появляться новым производствам, то мы, безусловно, будем увеличивать её размеры. Благодарю вас за ваш настрой и конструктивный подход, вы дали возможность жителям республики иметь вкусные, свежие, хорошие куриные яйца, - поздравил птицефабрику Алексей Цыденов.









- Мы рады приветствовать вас всех на нашем предприятии! С марта этого года до мая мы проводили реконструкцию корпуса на 50 тысяч птицемест, заменили оборудование и посадили 1 июня цыплят. Через неделю-другую сюда переведут взрослых кур-несушек. С 2002 года мы поэтапно вводили новые цеха, сегодня торжественно открывается шестой по счету цех. Мощность фабрики на сегодня – 290 тысяч кур-несушек. Новый цех начнёт «давать яйцо» уже с октября, - рассказал председатель совета директоров «Улан-Удэнская птицефабрика» Виктор Дондоков.









- Чтобы курицам было веселее, чтобы яйцо было больше и вкуснее, пусть смотрят на наш Байкал, - пошутил глава.





Также он торжественно вручил главному инженеру птицефабрики Бадме Баиртуеву почётную медаль за заслуги перед республикой.

















Он рассказал, что был впечатлён технологичностью процессов в цехе и подчеркнул, что чем производство эффективнее, тем ниже себестоимость, а это приводит к большей доступности продукта для потребителей.





















Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов посетил праздничное открытие нового цеха Улан-Удэнской птицефабрики. Предприятие, в преддверие своего 55-летнего юбилея, в короткие сроки закончило строительство корпуса для кур-несушек на 50 тысяч птицемест. С появлением нового цеха мощность фабрики увеличится с 60 миллионов яиц до 75 миллионов яиц в год.В рамках проекта, который рассчитан на три года, реконструирован цех для содержания кур-несушек, также реконструирован цех молодняка. Стоимость всего проекта составила 155,8 миллионов рублей.В прошлом году правительство выделило господдержку в размере 16,3 миллионов рублей на компенсацию части затрат при приобретении кормов. В этом году компенсировано приобретение оборудования на сумму 14,7 миллионов рублей – это половина от стоимости приобретённого оборудования.Затем Алексей Цыденов вручил подарок фабрике – картину с пейзажем Байкала.«Улан-Удэнская птицефабрика» планирует приобрести новое яйцесортировочное оборудование, также в будущем будет строится комбикормовой завод, инкубаторий на 300 тысяч цыплят и проведена модернизация цеха яичного порошка.Кроме того, планируется приобретение уникального оборудования для утилизации куриного помёта – котельной, которая будет сжигать помёт и возвращать тепло обратно на фабрику.Алексей Цыденов обошёл новый цех и даже подержал в руках курицу. Все процессы в цехе технологичны – яйцо попадает сразу на ленту, помёт убирается на каждом ярусе, кормораздатчик находится в кормушке. В цехе постоянно работают два человека – слесарь и птичница.- Все сделано в лучшем виде, поэтому уверен, что жители оценят вкусные куриные яйца нашей «Улан-Удэнской птицефабрики». Я надеюсь, что это не последний проект, ведь площади фабрики позволяют расширяться. В перспективе, думаю, мы полностью будем обеспечены своим яйцом, а с учетом проекта по Селенгинской птицефабрике, ещё и куриным мясом. Проект реализован благодаря инвестору, руководству птицефабрики, также, повторюсь, была оказана поддержка со стороны правительства, мы компенсировали 50% стоимости оборудования, - поделился глава.