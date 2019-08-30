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В Бурятии с «Жилищника» взыскали 4 миллиона долгов по зарплате

В Бурятии с «Жилищника» взыскали 4 миллиона долгов по зарплате
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Приставы наложили взыскание на счета в банках и недвижимость предприятия

Не дождавшись оплаты труда, 86 работников муниципального предприятия «Жилищник» в Северобайкальске обратились в комиссию по трудовым спорам. Она вынесла постановления о взыскании образовавшейся задолженности, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

Судебные приставы возбудили 144 исполнительных производства, общая сумма долга по которым составила почти 4 миллиона рублей.

Пристав обратил взыскание на денежные средства предприятия в банках, на принадлежащее недвижимое имущество, а также арестовал дебиторскую задолженность должника. В дальнейшем средства, поступающие от контрагентов предприятия, были направлены на выплаты долга.

- Принятые меры принесли положительный результат, взыскатели уже получили денежные средства, - отмечает и.о. начальника Северобайкальского районного отдела судебных приставов Наталья Ступина.
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