Приставы наложили взыскание на счета в банках и недвижимость предприятия
Не дождавшись оплаты труда, 86 работников муниципального предприятия «Жилищник» в Северобайкальске обратились в комиссию по трудовым спорам. Она вынесла постановления о взыскании образовавшейся задолженности, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
Судебные приставы возбудили 144 исполнительных производства, общая сумма долга по которым составила почти 4 миллиона рублей.
Пристав обратил взыскание на денежные средства предприятия в банках, на принадлежащее недвижимое имущество, а также арестовал дебиторскую задолженность должника. В дальнейшем средства, поступающие от контрагентов предприятия, были направлены на выплаты долга.
- Принятые меры принесли положительный результат, взыскатели уже получили денежные средства, - отмечает и.о. начальника Северобайкальского районного отдела судебных приставов Наталья Ступина.
В Бурятии с «Жилищника» взыскали 4 миллиона долгов по зарплате
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