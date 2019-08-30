В Бурятии с «Жилищника» взыскали 4 миллиона долгов по зарплате

Приставы наложили взыскание на счета в банках и недвижимость предприятия



Не дождавшись оплаты труда, 86 работников муниципального предприятия «Жилищник» в Северобайкальске обратились в комиссию по трудовым спорам. Она вынесла постановления о взыскании образовавшейся задолженности, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Судебные приставы возбудили 144 исполнительных производства, общая сумма долга по которым составила почти 4 миллиона рублей.



Пристав обратил взыскание на денежные средства предприятия в банках, на принадлежащее недвижимое имущество, а также арестовал дебиторскую задолженность должника. В дальнейшем средства, поступающие от контрагентов предприятия, были направлены на выплаты долга.



- Принятые меры принесли положительный результат, взыскатели уже получили денежные средства, - отмечает и.о. начальника Северобайкальского районного отдела судебных приставов Наталья Ступина.

