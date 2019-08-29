 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Августа

28 Августа

Популярное

В Бурятии оштрафовали директора ресурсоснабжающей организации

В Бурятии оштрафовали директора ресурсоснабжающей организации
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура и Роспотребнадзор выявил нарушение

Как выяснила проверка, проведённая прокуратурой Муйского района с привлечением специалиста территориального отдела управления Роспотребнадзора по Бурятии, в Северобайкальском районе ресурсоснабжающие организации нарушали закон об охране окружающей среды.

Очистные сооружения, эксплуатируемые ООО «Икибзяк» и ООО «Тепловодокоммуникации-С», не поставлены на государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, предприятиями проводятся исследования сбрасываемых стоков для направления заявки о постановке на государственный учёт.

Руководитель организаций привлечён к административной ответственности, его оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области бизнесвумен обвиняется в выводе за рубеж 276 млн
В Иркутской области бизнесвумен обвиняется в выводе за рубеж 276 млн
Бизнес, 28.08.2019
За подобное преступление предусмотрено лишение свободы до пяти лет
После наводнения в Иркутской области бизнесмены получат кредиты под 1%
После наводнения в Иркутской области бизнесмены получат кредиты под 1%
Бизнес, 28.08.2019
Фонд микрокредитования Иркутской области принимает документы для выдачи займов предпринимателям на пострадавших от наводнения территориях
Золотодобывающая компания загрязняла приток Байкала
Золотодобывающая компания загрязняла приток Байкала
Бизнес, 28.08.2019
За ряд нарушений компания заплатит 80 тысяч рублей
В Улан-Удэ маршрутчики отказываются заезжать на «Пионер»
В Улан-Удэ маршрутчики отказываются заезжать на «Пионер»
Бизнес, 28.08.2019
Из-за новых «лежачих полицейских» пассажиры подпрыгивали до потолка, а автомобили получали повреждения
В Улан-Удэ предпринимателя привлекли к ответственности за пакеты «Pepsi»
В Улан-Удэ предпринимателя привлекли к ответственности за пакеты «Pepsi»
Бизнес, 28.08.2019
Бизнес-леди незаконно использовала товарный знак известной компании 
На Байкале приставы закрыли турбазу «Песчанка»
Бизнес, 27.08.2019
База отдыха должна освободить самовольно занятый земельный участок
В Бурятии обсудят ситуацию в сфере рекламы и закупках
В Бурятии обсудят ситуацию в сфере рекламы и закупках
Бизнес, 27.08.2019
17 сентября Бурятское УФАС организует публичное обсуждение результатов правоприменительной практики в сфере контроля за соблюдением антимонопольного, законодательства о рекламе  и законодательства о закупках
На прилавках Бурятии нашли некачественное молоко
На прилавках Бурятии нашли некачественное молоко
Бизнес, 27.08.2019
Продукция снята с реализации и утилизирована
Дорожникам в Улан-Удэ пригрозили штрафами
Дорожникам в Улан-Удэ пригрозили штрафами
Бизнес, 27.08.2019
Работы по ремонту дорог должны завершить до конца недели
Продавцы велосипедов в Бурятии обещали рассказывать о безопасной езде
Продавцы велосипедов в Бурятии обещали рассказывать о безопасной езде
Бизнес, 27.08.2019
Профилактическая акция прошла на севере республики
Подрядная организация оставила улан-удэнцев без холодной воды
Подрядная организация оставила улан-удэнцев без холодной воды
Бизнес, 27.08.2019
Неполадки случились в Железнодорожном районе города
Поваров кафе «Чань Чунь» выдворили из Улан-Удэ в Китай
Поваров кафе «Чань Чунь» выдворили из Улан-Удэ в Китай
Бизнес, 27.08.2019
В кафе «Чань Чунь» трудились повара без разрешительных документов  
Все за шубой: в Улан-Удэ пройдёт большая меховая ярмарка от производителя
Все за шубой: в Улан-Удэ пройдёт большая меховая ярмарка от производителя
Бизнес, 26.08.2019
Самые роскошные, сказочно тёплые, невероятно лёгкие и модные – это всё о шубках и полушубках Кировской меховой фабрики, насладиться выбором и покупкой которых возможно на меховой ярмарке в Улан-Удэ

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^