В Бурятии оштрафовали директора ресурсоснабжающей организации

Прокуратура и Роспотребнадзор выявил нарушение



Как выяснила проверка, проведённая прокуратурой Муйского района с привлечением специалиста территориального отдела управления Роспотребнадзора по Бурятии, в Северобайкальском районе ресурсоснабжающие организации нарушали закон об охране окружающей среды.



Очистные сооружения, эксплуатируемые ООО «Икибзяк» и ООО «Тепловодокоммуникации-С», не поставлены на государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.



Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, предприятиями проводятся исследования сбрасываемых стоков для направления заявки о постановке на государственный учёт.



Руководитель организаций привлечён к административной ответственности, его оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

