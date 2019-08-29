Прокуратура и Роспотребнадзор выявил нарушение
Как выяснила проверка, проведённая прокуратурой Муйского района с привлечением специалиста территориального отдела управления Роспотребнадзора по Бурятии, в Северобайкальском районе ресурсоснабжающие организации нарушали закон об охране окружающей среды.
Очистные сооружения, эксплуатируемые ООО «Икибзяк» и ООО «Тепловодокоммуникации-С», не поставлены на государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, предприятиями проводятся исследования сбрасываемых стоков для направления заявки о постановке на государственный учёт.
Руководитель организаций привлечён к административной ответственности, его оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии оштрафовали директора ресурсоснабжающей организации
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