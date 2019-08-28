В Иркутской области бизнесвумен обвиняется в выводе за рубеж 276 млн

За подобное преступление предусмотрено лишение свободы до пяти лет



В Тайшете в суд направлено дело в отношении бывшего директора ООО «Дружба». Она обвиняется в невозврате валютной выручки, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



По версии следствия, в 2016-2018 годах руководитель предприятия по заключенным внешнеэкономическим контрактам вывезла за рубеж лесоматериалы на сумму более 276 млн. рублей. При этом в нарушение требований законодательства, свои обязанности по возвращению в Россию полученных за продажу леса денег она не исполнила.



За уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере предусмотрена уголовная ответственность. Санкция ч.2 ст.193 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.





