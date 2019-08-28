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Золотодобывающая компания загрязняла приток Байкала

Золотодобывающая компания загрязняла приток Байкала
Бизнес,  Фото:pixabay.com
За ряд нарушений компания заплатит 80 тысяч рублей

В Забайкалье в ходе проверки природоохранная прокуратура установила, что ООО «Меркурий» - золотодобывающая компания, не исполняла условия лицензионного соглашения. Это повлекло загрязнение реки Чикокон, являющейся третьим притоком озера Байкал, сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Коммерческая организация вела геологоразведочные работы в отсутствие утверждённого и согласованного в установленном порядке проекта, также не обновлялась проектная документация отработки месторождения, не обеспечивалось опережающее геологическое изучение недр.

- Ведение работ с данными нарушениями не позволяло достоверно оценить запасы ископаемых, рационально проводить горно-эксплуатационную деятельность, грозило истощением природных запасов. Кроме того, выявлены 18 неучтенных источников выбросов загрязняющих веществ, а также установлен факт не постановки вахтового поселка на учёт в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре. – В связи с ненадлежащим содержанием гидротехнических и иных сооружений организация допустила загрязнение реки Чикокон.

По результатам проверки природоохранной прокуратурой инициировано привлечение юридического лица к административной ответственности, предусмотренной сразу 4 разными статьями (ч. 2 ст. 7.3; ст. 8.1; ч. 1 ст. 8.14; ст. 8.46 КоАП РФ) в виде штрафа в размере 80 000 рублей и предупреждений.

В адрес генерального директора ООО «Меркурий» внесено представление об устранении нарушений закона.
Байкал загрязнение
 
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