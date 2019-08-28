В Улан-Удэ предпринимателя привлекли к ответственности за пакеты «Pepsi»

Бизнеследи незаконно использовала товарный знак известной компании



Прокуратурв Советского района совместно с сотрудниками Бурятской таможни и управления МВД России по Улан-Удэ провела проверку по обращению представителя компании «PepsiCo, Ink». Проверено соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности в деятельности индивидуального предпринимателя.



Как выяснилось, предприниматель продавала пластиковые пакеты с изображением товарного знака «Pepsi», правообладателем которого является указанная компания. У бизнеследи не оказалось документов, подтверждающих использование товарного знака с разрешения правообладателя.



Предприниматель привлечена к административной ответственности за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

