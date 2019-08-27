На Байкале приставы закрыли турбазу «Песчанка»

База отдыха должна освободить самовольно занятый земельный участок



Судебные приставы приостановили деятельность базы отдыха «Песчанка» на побережье озера Байкал в Иркутской области. Прокурор Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры обратился в суд с иском к турбазе о запрете деятельности до устранения нарушений. Турбаза обязана очистить территорию, освободить самовольно занятый земельный участок и разработать проект рекультивации нарушенных земель.



Судебные приставы вручили директору базы отдыха постановление о возбуждении исполнительного производства, о запрете эксплуатации объекта и предупредили об уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.



