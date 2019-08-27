В Бурятии обсудят ситуацию в сфере рекламы и закупках

17 сентября Бурятское УФАС организует публичное обсуждение результатов правоприменительной практики в сфере контроля за соблюдением антимонопольного, законодательства о рекламе и законодательства о закупках



Мероприятие под председательством врио руководителя управления Максима Мадасова пройдёт в конференц-зале республиканского бизнес-инкубатора. Начало в 15.00 часов.



Вопросы, замечания и предложения по обсуждаемой теме можно направить на электронную почту to03@fas.gov.ru с пометкой «Для публичного обсуждения» или задать при проведении мероприятия. Ответы на вопросы будут даны в ходе публичного обсуждения 17 сентября.



Предварительная регистрация не требуется.



