17 сентября Бурятское УФАС организует публичное обсуждение результатов правоприменительной практики в сфере контроля за соблюдением антимонопольного, законодательства о рекламе и законодательства о закупках
Мероприятие под председательством врио руководителя управления Максима Мадасова пройдёт в конференц-зале республиканского бизнес-инкубатора. Начало в 15.00 часов.
Вопросы, замечания и предложения по обсуждаемой теме можно направить на электронную почту to03@fas.gov.ru с пометкой «Для публичного обсуждения» или задать при проведении мероприятия. Ответы на вопросы будут даны в ходе публичного обсуждения 17 сентября.
Предварительная регистрация не требуется.
В Бурятии обсудят ситуацию в сфере рекламы и закупках
Бизнес, Фото:
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