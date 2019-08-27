Продукцию утилизировали
В селе Нижние Тальцы Заиграевского района Бурятии сотрудник Россельхознадзора провёл внеплановую проверку.
Во время проверки в морозильной камере торгового зала магазина выявили свинину без ветеринарных сопроводительных документов.
В отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении, выдано предписание. Продукция утилизирована, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В магазине в Бурятии хранили свинину без документов
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