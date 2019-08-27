В кафе «Чань Чунь» трудились повара без разрешительных документов
Судебные приставы выдворили из Бурятии двух граждан Китая, незаконно трудившихся в китайском кафе «Чань Чунь» по улице Корабельная. Об этом сообщили в УФССП по Бурятии.
В ходе выездной внеплановой проверки надзорные органы установили, что у двух поваров кафе «Чань Чунь» отсутствуют разрешительные документы на трудовую деятельность.
Суд признал граждан КНР виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. Также суд постановил до дня выдворения за пределы Российской Федерации поместить их в центр временного содержания для иностранных граждан.
- Иностранцы были доставлены в международный аэропорт «Байкал» и через пункт пограничного контроля отправлены рейсовым самолётом до Пекина, - сообщил начальник межрайонного отдела по исполнению особых производств управления ФССП России по Бурятии Руслан Божеев.
Поваров кафе «Чань Чунь» выдворили из Улан-Удэ в Китай
Бизнес, Фото:
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