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В кафе на севере Бурятии не нашлось документов на 5 кг куриных крыльев

В кафе на севере Бурятии не нашлось документов на 5 кг куриных крыльев
Бизнес, 
Возбуждено административное дело

Специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку в кафе в Северобайкальске.

В ходе надзорного мероприятия обнаружено около пяти килограммов крыльев цыплёнка-бройлера без сопроводительных документов. Это является нарушением.

В отношении должностного лица возбуждено административное дело. Продукция помещена на ответственное хранение с последующим предоставлением соответствующих документов, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Россельхознадзор
 
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