В кафе на севере Бурятии не нашлось документов на 5 кг куриных крыльев

Возбуждено административное дело



Специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку в кафе в Северобайкальске.



В ходе надзорного мероприятия обнаружено около пяти килограммов крыльев цыплёнка-бройлера без сопроводительных документов. Это является нарушением.



В отношении должностного лица возбуждено административное дело. Продукция помещена на ответственное хранение с последующим предоставлением соответствующих документов, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



