Возбуждено административное дело
Специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку в кафе в Северобайкальске.
В ходе надзорного мероприятия обнаружено около пяти килограммов крыльев цыплёнка-бройлера без сопроводительных документов. Это является нарушением.
В отношении должностного лица возбуждено административное дело. Продукция помещена на ответственное хранение с последующим предоставлением соответствующих документов, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В кафе на севере Бурятии не нашлось документов на 5 кг куриных крыльев
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