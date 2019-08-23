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В Забайкалье золотодобытчики самовольно заняли лесной участок

В Забайкалье золотодобытчики самовольно заняли лесной участок
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Золотодобывающая организация и её директор оштрафованы на 250 тысяч рублей

В Забайкальском крае золотодобывающая организация самовольно захватила лесной участок. Нарушение выявлено прокуратура совместно с региональным управлением ФСБ России.

По результатам проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью «Андреевский кочей» и генерального директора общества прокуратура возбудила административное дело. По результатам их рассмотрения наложены штрафы в сумме 200 и 50 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, Центральный районный суд Читы взыскал с золотодобывающей организации ущерб, причинённый лесному фонду в размере 470 тысяч рублей.

Нарушения с использованием лесного участка устранены, сообщает прокуратура Забайкальского края.
золотодобыча
 
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