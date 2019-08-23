В Забайкалье золотодобытчики самовольно заняли лесной участок

Золотодобывающая организация и её директор оштрафованы на 250 тысяч рублей



В Забайкальском крае золотодобывающая организация самовольно захватила лесной участок. Нарушение выявлено прокуратура совместно с региональным управлением ФСБ России.



По результатам проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью «Андреевский кочей» и генерального директора общества прокуратура возбудила административное дело. По результатам их рассмотрения наложены штрафы в сумме 200 и 50 тысяч рублей соответственно.



Кроме того, Центральный районный суд Читы взыскал с золотодобывающей организации ущерб, причинённый лесному фонду в размере 470 тысяч рублей.



Нарушения с использованием лесного участка устранены, сообщает прокуратура Забайкальского края.

