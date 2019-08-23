У бизнесмена не оказалось положенных документов на судно
В Иркутской области индивидуальному предпринимателю суд запретил эксплуатацию теплохода «Валерия» до прохождения технического освидетельствования судна и до получения документов, подтверждающих страхование ответственности. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
В ходе проверки, проведённой Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой летом 2018 года, были выявлены нарушения, связанные с эксплуатацией теплохода. Отсутствовали документы, подтверждающие годное техническое состояние судна, что послужило основанием для внесения представления в адрес индивидуального предпринимателя устранении нарушений требований закона.
Представление не было рассмотрено надлежащим образом, в связи с чем, его привлекли к административной ответственности за невыполнение законных требований прокурора. Бизнесмена оштрафовали.
После была проведена повторная проверка. Как выяснилось, судно продолжает эксплуатироваться с нарушениями законодательства. Прокуратурой принято решение о направлении искового заявления в суд.
- Суд удовлетворил исковые требования прокурора, но предприниматель обжаловал решение, подав апелляционную жалобу в Иркутский областной суд, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения.
В Иркутской области суд запретил эксплуатацию теплохода «Валерия»
Бизнес, Фото:
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