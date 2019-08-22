 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Августа

21 Августа

Популярное

Иркутск и Ольхон свяжет авиарейс

Бизнес, 
Авиакомпания «Сила» запустит рейсы из Иркутска на остров Ольхон (Хужир)

Первый полёт состоится в пятницу, 23 августа, сообщает издание «Твой Иркутск».

Время в пути составит около часа.

авиаперевозки Ольхон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В улан-удэнских магазинах торговали мясом без документов
В улан-удэнских магазинах торговали мясом без документов
Бизнес, 22.08.2019
Предпринимательницу оштрафовали на 23 тысяч рублей
«ЭкоАльянс» исполнил предупреждение Бурятского УФАС
«ЭкоАльянс» исполнил предупреждение Бурятского УФАС
Бизнес, 22.08.2019
Ранее «мусорный» оператор получил предупреждение
«Городские маршруты» пожаловались на минтранс Бурятии
«Городские маршруты» пожаловались на минтранс Бурятии
Бизнес, 22.08.2019
«Городские маршруты» оспорили недопуск к конкурсу в Сотниково
В Бурятии в закупке спортинвентаря для дзюдоистов нашли нарушения
В Бурятии в закупке спортинвентаря для дзюдоистов нашли нарушения
Бизнес, 22.08.2019
Контракт на поставку школе спортинвентаря необходимо переписать
В Бурятии «Байкалкурорт» заплатил за свою медлительность 7,5 млн
В Бурятии «Байкалкурорт» заплатил за свою медлительность 7,5 млн
Бизнес, 22.08.2019
Санаторно-курортное учреждение профсоюзов Бурятии не платило налоги вовремя
В Улан-Удэ фонтан на Саянах отремонтируют за 380 тысяч
В Улан-Удэ фонтан на Саянах отремонтируют за 380 тысяч
Бизнес, 21.08.2019
В аукционе на ремонт фонтана участвовали четыре компании
Бизнесмен незаконно устроил на Байкале пункт приёма древесины
Бизнесмен незаконно устроил на Байкале пункт приёма древесины
Бизнес, 21.08.2019
В дело вмешалась природоохранная прокуратура
Налоговая Бурятии: Зарегистрировать предприятие и вовремя платить налоги – это несложно
Налоговая Бурятии: Зарегистрировать предприятие и вовремя платить налоги – это несложно
Бизнес, 21.08.2019
О том насколько комфортна среда для ведения бизнеса в регионе, судят, в том числе, по тому насколько легко зарегистрировать новую организацию
В Улан-Удэ заканчивается ремонт дорог
В Улан-Удэ заканчивается ремонт дорог
Бизнес, 20.08.2019
Практически везде уже уложен последний выравнивающий слой
В магазине в Улан-Удэ обнаружили 33 кг небезопасного мяса
В магазине в Улан-Удэ обнаружили 33 кг небезопасного мяса
Бизнес, 20.08.2019
Мясная продукция была без документации и маркировки
Тёмные грани бурятского нефрита
Тёмные грани бурятского нефрита
Бизнес, 20.08.2019
Одним из самых экзотических и пока до конца не раскрытых природных богатств Бурятии является нефрит – как полагали в Древнем Китае, символ мудрости и вечности. Редакция «Байкал-Daily» выяснила мнение эксперта о современном состоянии отрасли добычи этого ценного минерала
В Улан-Удэ отклонили жалобу на закупку лекарств в горбольнице
В Улан-Удэ отклонили жалобу на закупку лекарств в горбольнице
Бизнес, 20.08.2019
Заявитель оспорил требования заказчика к препарату «Йодопромид»
В Бурятии поставщик медсанчасти МВД пополнил чёрный список
В Бурятии поставщик медсанчасти МВД пополнил чёрный список
Бизнес, 19.08.2019
Бурятское УФАС России включило ООО «ЛФК» (Санкт-Петебург) в региональный раздел реестра недобросовестных поставщиков

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^