Авиакомпания «Сила» запустит рейсы из Иркутска на остров Ольхон (Хужир)
Первый полёт состоится в пятницу, 23 августа, сообщает издание «Твой Иркутск».
Время в пути составит около часа.
Иркутск и Ольхон свяжет авиарейс
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