В Улан-Удэ фонтан на Саянах отремонтируют за 380 тысяч

В аукционе на ремонт фонтана участвовали четыре компании



В Улан-Удэ фонтан, расположенный на площади Русского драматического театра имени Бестужева, отремонтируют за 380 тысяч рублей. Электронный аукцион администрации Октябрьского района выиграла компания ООО «Сэбэр», которая и приступит к ремонту светодинамической конструкции. Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляла 447 тысяч рублей.



В рамках ремонта фонтана будут выполнены электромантажные работы. Будут обновлены металлические дуги и дюралайт (шнуры со светодиодидами). Будут поставлены новые светодиодные ленты «Бегущие огни» (белого и синего цветов).



За заключение контракта боролись 4 компании, по итогам аукциона самое выгодное предложение для заказчика внесла компания ООО «Сэбэр».



Ремонт фонтана завершится по условиям контракта 20 ноября.



