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В Улан-Удэ фонтан на Саянах отремонтируют за 380 тысяч

В Улан-Удэ фонтан на Саянах отремонтируют за 380 тысяч
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В аукционе на ремонт фонтана участвовали четыре компании

В Улан-Удэ фонтан, расположенный на площади Русского драматического театра имени Бестужева, отремонтируют за 380 тысяч рублей. Электронный аукцион администрации Октябрьского района выиграла компания ООО «Сэбэр», которая и приступит к ремонту светодинамической конструкции. Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляла 447 тысяч рублей.

В рамках ремонта фонтана будут выполнены электромантажные работы. Будут обновлены металлические дуги и дюралайт (шнуры со светодиодидами). Будут поставлены новые светодиодные ленты «Бегущие огни» (белого и синего цветов).

За заключение контракта боролись 4 компании, по итогам аукциона самое выгодное предложение для заказчика внесла компания ООО «Сэбэр».

Ремонт фонтана завершится по условиям контракта 20 ноября.

фонтан госзакупки
 
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