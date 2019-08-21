В аукционе на ремонт фонтана участвовали четыре компании
В Улан-Удэ фонтан, расположенный на площади Русского драматического театра имени Бестужева, отремонтируют за 380 тысяч рублей. Электронный аукцион администрации Октябрьского района выиграла компания ООО «Сэбэр», которая и приступит к ремонту светодинамической конструкции. Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляла 447 тысяч рублей.
В рамках ремонта фонтана будут выполнены электромантажные работы. Будут обновлены металлические дуги и дюралайт (шнуры со светодиодидами). Будут поставлены новые светодиодные ленты «Бегущие огни» (белого и синего цветов).
За заключение контракта боролись 4 компании, по итогам аукциона самое выгодное предложение для заказчика внесла компания ООО «Сэбэр».
Ремонт фонтана завершится по условиям контракта 20 ноября.
В Улан-Удэ фонтан на Саянах отремонтируют за 380 тысяч
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