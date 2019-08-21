В дело вмешалась природоохранная прокуратура
В Иркутской области Ольхонский районный суд удовлетворил иск о запрете использования земельного участка не по целевому назначению. Доказано, что индивидуальный предприниматель на арендованных сельскохозяйственных землях организован пункт приёма, переработки и отгрузки древесины.
- С учётом того, что используемый земельный участок располагается в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, осуществление производственной деятельности в нарушение норм земельного и природоохранного законодательства создаёт потенциальную угрозу причинения вреда уникальной экосистеме озера Байкал, - сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Судебный акт вступил в законную силу.
Бизнесмен незаконно устроил на Байкале пункт приёма древесины
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