Бизнесмен незаконно устроил на Байкале пункт приёма древесины

В дело вмешалась природоохранная прокуратура



В Иркутской области Ольхонский районный суд удовлетворил иск о запрете использования земельного участка не по целевому назначению. Доказано, что индивидуальный предприниматель на арендованных сельскохозяйственных землях организован пункт приёма, переработки и отгрузки древесины.



- С учётом того, что используемый земельный участок располагается в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, осуществление производственной деятельности в нарушение норм земельного и природоохранного законодательства создаёт потенциальную угрозу причинения вреда уникальной экосистеме озера Байкал, - сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.



Судебный акт вступил в законную силу.



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