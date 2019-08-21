 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Августа

20 Августа

Популярное

Налоговая Бурятии: Зарегистрировать предприятие и вовремя платить налоги – это несложно

Налоговая Бурятии: Зарегистрировать предприятие и вовремя платить налоги – это несложно
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
О том насколько комфортна среда для ведения бизнеса в регионе, судят, в том числе, по тому насколько легко зарегистрировать новую организацию

Сейчас вы можете выбрать тот способ, который наиболее удобен для вас. А этих способов достаточно много, напоминает УФНС по Бурятии.

Можно подать заявку на регистрацию ООО или ИП через сайт ФНС России. В сервисе предусмотрена возможность оплаты госпошлины. На электронный адрес, указанный в заявке, придет уведомление от рег. органа о том, что документы готовы. Это самый быстрый способ регистрации. По закону вы должны получить готовые доку-менты не позднее чем на 4 рабочий день, а так вы получите документы еще быстрее.

Можно подать документы через МФЦ. При этом вы будете освобождены от уплаты госпошлины, но надо будет при регистрации ИП нотариально заверять копии паспорта (200 руб.), при создании ООО – нотариально заверять подписи учредителей (одна подпись – 1500 руб.).

Ещё один способ, при котором вы освобождены от уплаты госпошлины – это подача документов, подписанных усиленной электронно-цифровой подписью заявителя, на регистрацию ООО или ИП в электронном виде через сайт ФНС России. Документы, подтверждающие факт регистрации, придут на вашу электронную почту, подписанные ЭЦП ФНС России. Сам пакет документов остается у вас на руках, и если вы получите отказ в регистрации, это позволит быстро все исправить и направить заявление повторно, подписав своим ЭЦП. Кто-то скажет, что тут нужно потратиться на покупку усиленной ЭЦП, но с другой стороны, весьма вероятно, что, в последующем, ЭЦП пригодится вам при ведении бизнеса.

Также можно подать документы через Центр предпринимательства «Мой бизнес», который находится в бизнес-центре «Greenwich» на улице Смолина, 65, тел. 88003030123 (доб.2). Это, наверное, самый выгодный с финансовой точки зрения способ на старте, так как он совершенно бесплатен.

А можно по старинке – подать документы самому или направить по почте. Вы-бор – за вами.

После того, как предприятие зарегистрировано, возникает обязанность по уплате налогов. Необходимо самостоятельно исчислить сумму налога, подать в налоговый орган в установленные сроки отчётность и уплатить сумму налога. И здесь налогоплательщиков порой подводит собственная недисциплинированность. В Бурятии за про-шедший год было свыше 12 тысяч случаев, когда отдельные налогоплательщики представили налоговую (бухгалтерскую) отчётность с опозданием, или, что ещё хуже, и вовсе её не представили.

Предприниматели, руководители организаций должны понимать – всё в их руках. Будет соблюдена налоговая дисциплина – не будет налоговых санкций. И наоборот, налоговые санкции будут, если не будет налоговой дисциплины.
УФНС по Бурятии налоги
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Налоговая Бурятии: Зарегистрировать предприятие и вовремя платить налоги – это несложно
Налоговая Бурятии: Зарегистрировать предприятие и вовремя платить налоги – это несложно
Бизнес, 21.08.2019
О том насколько комфортна среда для ведения бизнеса в регионе, судят, в том числе, по тому насколько легко зарегистрировать новую организацию
В Улан-Удэ заканчивается ремонт дорог
В Улан-Удэ заканчивается ремонт дорог
Бизнес, 20.08.2019
Практически везде уже уложен последний выравнивающий слой
В магазине в Улан-Удэ обнаружили 33 кг небезопасного мяса
В магазине в Улан-Удэ обнаружили 33 кг небезопасного мяса
Бизнес, 20.08.2019
Мясная продукция была без документации и маркировки
Тёмные грани бурятского нефрита
Тёмные грани бурятского нефрита
Бизнес, 20.08.2019
Одним из самых экзотических и пока до конца не раскрытых природных богатств Бурятии является нефрит – как полагали в Древнем Китае, символ мудрости и вечности. Редакция «Байкал-Daily» выяснила мнение эксперта о современном состоянии отрасли добычи этого ценного минерала
В Улан-Удэ отклонили жалобу на закупку лекарств в горбольнице
В Улан-Удэ отклонили жалобу на закупку лекарств в горбольнице
Бизнес, 20.08.2019
Заявитель оспорил требования заказчика к препарату «Йодопромид»
В Бурятии поставщик медсанчасти МВД пополнил чёрный список
В Бурятии поставщик медсанчасти МВД пополнил чёрный список
Бизнес, 19.08.2019
Бурятское УФАС России включило ООО «ЛФК» (Санкт-Петебург) в региональный раздел реестра недобросовестных поставщиков
Бурятию посетили японские туроператоры
Бурятию посетили японские туроператоры
Бизнес, 19.08.2019
Делегация из Японии прибыла в республику с двухдневным визитом
В Улан-Удэ маршрут №28 не соблюдает интервал движения
В Улан-Удэ маршрут №28 не соблюдает интервал движения
Бизнес, 19.08.2019
Нарушения были выявлены в ходе специальных рейдов
15 «Львят» готовятся к отправке в Улан-Удэ
15 «Львят» готовятся к отправке в Улан-Удэ
Бизнес, 17.08.2019
В новеньких трамваях, которые поедут по улицам Улан-Удэ, будут разъёмы для зарядки мобильных устройств
В Бурятии сельхозземля заросла кустарниками
В Бурятии сельхозземля заросла кустарниками
Бизнес, 17.08.2019
Собственникам земель сельхозназначения в Кабанском районе направлены предостережения
В Слюдянке остановили партию из 190 тысяч яиц без документов
В Слюдянке остановили партию из 190 тысяч яиц без документов
Бизнес, 17.08.2019
Крупную партию яиц везли из Красноярска в Чите
В леса Забайкалья может зайти сингапурская компания
В леса Забайкалья может зайти сингапурская компания
Бизнес, 31.07.2019
В крае планируют построить новый лесоперерабатывающий комплекс

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^