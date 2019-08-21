Налоговая Бурятии: Зарегистрировать предприятие и вовремя платить налоги – это несложно

О том насколько комфортна среда для ведения бизнеса в регионе, судят, в том числе, по тому насколько легко зарегистрировать новую организацию



Сейчас вы можете выбрать тот способ, который наиболее удобен для вас. А этих способов достаточно много, напоминает УФНС по Бурятии.



Можно подать заявку на регистрацию ООО или ИП через сайт ФНС России. В сервисе предусмотрена возможность оплаты госпошлины. На электронный адрес, указанный в заявке, придет уведомление от рег. органа о том, что документы готовы. Это самый быстрый способ регистрации. По закону вы должны получить готовые доку-менты не позднее чем на 4 рабочий день, а так вы получите документы еще быстрее.



Можно подать документы через МФЦ. При этом вы будете освобождены от уплаты госпошлины, но надо будет при регистрации ИП нотариально заверять копии паспорта (200 руб.), при создании ООО – нотариально заверять подписи учредителей (одна подпись – 1500 руб.).



Ещё один способ, при котором вы освобождены от уплаты госпошлины – это подача документов, подписанных усиленной электронно-цифровой подписью заявителя, на регистрацию ООО или ИП в электронном виде через сайт ФНС России. Документы, подтверждающие факт регистрации, придут на вашу электронную почту, подписанные ЭЦП ФНС России. Сам пакет документов остается у вас на руках, и если вы получите отказ в регистрации, это позволит быстро все исправить и направить заявление повторно, подписав своим ЭЦП. Кто-то скажет, что тут нужно потратиться на покупку усиленной ЭЦП, но с другой стороны, весьма вероятно, что, в последующем, ЭЦП пригодится вам при ведении бизнеса.



Также можно подать документы через Центр предпринимательства «Мой бизнес», который находится в бизнес-центре «Greenwich» на улице Смолина, 65, тел. 88003030123 (доб.2). Это, наверное, самый выгодный с финансовой точки зрения способ на старте, так как он совершенно бесплатен.



А можно по старинке – подать документы самому или направить по почте. Вы-бор – за вами.



После того, как предприятие зарегистрировано, возникает обязанность по уплате налогов. Необходимо самостоятельно исчислить сумму налога, подать в налоговый орган в установленные сроки отчётность и уплатить сумму налога. И здесь налогоплательщиков порой подводит собственная недисциплинированность. В Бурятии за про-шедший год было свыше 12 тысяч случаев, когда отдельные налогоплательщики представили налоговую (бухгалтерскую) отчётность с опозданием, или, что ещё хуже, и вовсе её не представили.



Предприниматели, руководители организаций должны понимать – всё в их руках. Будет соблюдена налоговая дисциплина – не будет налоговых санкций. И наоборот, налоговые санкции будут, если не будет налоговой дисциплины.

