В магазине в Улан-Удэ обнаружили 33 кг небезопасного мяса

Мясная продукция была без документации и маркировки



В улан-удэнском магазине специалисты Россельхознадзора провели проверку. Было выявлено нарушение требований ветеринарного законодательства.



На хранении для продажи находилось около 17 килограммов продукции без ветеринарных сопроводительных документов - 8,2 килограмма свинины и 8,6 килограмма мяса птицы, - что не позволяет установить её качество и безопасность. Продукция оставлена на ответственное хранение.



Кроме того, в торговой точке обнаружено 16,1 килограмма продукции без маркировки: 6,5 килограмма свиного рагу и 9,6 килограмма мяса птицы. Без этой информации невозможно установить качество и безопасность продукции. Продукция оставлена на ответственное хранение для дальнейшей утилизации.



В отношении предпринимателя возбуждено административное производство, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

