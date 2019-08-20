Мясная продукция была без документации и маркировки
В улан-удэнском магазине специалисты Россельхознадзора провели проверку. Было выявлено нарушение требований ветеринарного законодательства.
На хранении для продажи находилось около 17 килограммов продукции без ветеринарных сопроводительных документов - 8,2 килограмма свинины и 8,6 килограмма мяса птицы, - что не позволяет установить её качество и безопасность. Продукция оставлена на ответственное хранение.
Кроме того, в торговой точке обнаружено 16,1 килограмма продукции без маркировки: 6,5 килограмма свиного рагу и 9,6 килограмма мяса птицы. Без этой информации невозможно установить качество и безопасность продукции. Продукция оставлена на ответственное хранение для дальнейшей утилизации.
В отношении предпринимателя возбуждено административное производство, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В магазине в Улан-Удэ обнаружили 33 кг небезопасного мяса
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