В Иркутской области лесозаготовитель возместит ущерб животному миру

Размер вреда составил 131 тысячу рублей



В 2017 году организация по договору аренды лесного участка заготавливала древесину на площади около 5 га на территории охотничьих угодий Усольского лесничества.



Лесозаготовки неизбежно влекут миграцию зверей и птиц, а также снижение их численности на соответствующей территории.



Законодательством предусмотрена презумпция нанесения экологического вреда при осуществления хозяйственной деятельности, связанной с природными ресурсами. Существует методика исчисления размера ущерба, причиненного объектам животного мира и среде их обитания в результате законной лесозаготовительной деятельности в денежном выражении.



В настоящем случае размер вреда рассчитан компетентными специалистами и определен в размере 131 тысяч руб. Для его компенсации прокурор обратился в суд с соответствующим иском, который удовлетворен в полном объеме. Судебное решение вступило законную силу, сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

