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В Иркутской области лесозаготовитель возместит ущерб животному миру

В Иркутской области лесозаготовитель возместит ущерб животному миру
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Размер вреда составил 131 тысячу рублей

В 2017 году организация по договору аренды лесного участка заготавливала древесину на площади около 5 га на территории охотничьих угодий Усольского лесничества.

Лесозаготовки неизбежно влекут миграцию зверей и птиц, а также снижение их численности на соответствующей территории.

Законодательством предусмотрена презумпция нанесения экологического вреда при осуществления хозяйственной деятельности, связанной с природными ресурсами. Существует методика исчисления размера ущерба, причиненного объектам животного мира и среде их обитания в результате законной лесозаготовительной деятельности в денежном выражении.

В настоящем случае размер вреда рассчитан компетентными специалистами и определен в размере 131 тысяч руб. Для его компенсации прокурор обратился в суд с соответствующим иском, который удовлетворен в полном объеме. Судебное решение вступило законную силу, сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
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