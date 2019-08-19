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В Бурятии поставщик медсанчасти МВД пополнил чёрный список

В Бурятии поставщик медсанчасти МВД пополнил чёрный список
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятское УФАС России включило ООО «ЛФК» (Санкт-Петебург) в региональный раздел реестра недобросовестных поставщиков

В марте компания заключила по итогам конкурса контракт с ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД по Республике Бурятия» на поставку расходных медицинских материалов для стоматологии. В установленный срок компания своих обязательств не исполнила. В связи с этим заказчик принял решение об одностороннем расторжении контракта и направил обращение в антимонопольную службу.

На разбирательство в УФАС поставщик не явился, никаких пояснений не направил. Поэтому решение о включении в реестр принималось комиссией антимонопольного органа на основании материалов и сведений, предоставленных заказчиком.

Наряду с ООО «ЛФК» в течение двух лет в недобросовестных поставщиках будет числиться и учредитель компании, являющийся её генеральным директором, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.

УФАС
 
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