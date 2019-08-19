В Улан-Удэ маршрут №28 не соблюдает интервал движения

Нарушения были выявлены в ходе специальных рейдов



Утверждённый интервал движения по маршруту № 28 составляет 15-20 минут. В июле-августе комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству провёл 17 выездных проверок этого маршрута.



За нарушение графиков движения автобусов 29 июля направлено предписание об устранении нарушения.



Перевозчик предупреждён, что в случае необоснованного нарушения расписания будет рассмотрен вопрос прекращения действия свидетельства на право осуществления перевозок.



Проверка работы перевозчика включена в еженедельный план проверок работы городских маршрутов, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

