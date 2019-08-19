Нарушения были выявлены в ходе специальных рейдов
Утверждённый интервал движения по маршруту № 28 составляет 15-20 минут. В июле-августе комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству провёл 17 выездных проверок этого маршрута.
За нарушение графиков движения автобусов 29 июля направлено предписание об устранении нарушения.
Перевозчик предупреждён, что в случае необоснованного нарушения расписания будет рассмотрен вопрос прекращения действия свидетельства на право осуществления перевозок.
Проверка работы перевозчика включена в еженедельный план проверок работы городских маршрутов, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ маршрут №28 не соблюдает интервал движения
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