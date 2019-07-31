31 Июля

30 Июля

Популярное

В леса Забайкалья может зайти сингапурская компания

В леса Забайкалья может зайти сингапурская компания
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В крае планируют построить новый лесоперерабатывающий комплекс

Сингапурская компания «Судима» совместно с индийским партнером «Кей Джи Кей» планирует запустить проект по созданию лесоперерабатывающего комплекса в Приморье и Забайкалье. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

По предварительным расчётам, объём инвестиций может превысить 200 миллионов долларов США. На новом предприятии будут производить паркет, мебельные щиты, пиломатериалы и пеллеты. Содействие в запуске проекта осуществляет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Соответствующее соглашение о намерениях было заключено в ноябре прошлого года между АНО АПИ и компанией «Судима» в присутствии старшего государственного министра промышленности и торговли республики Сингапур Ко По Куна.

- Изначально новое производство планировали создать в Приморье, но по причине возможной нехватки древесины для столь крупного проекта, он разбит на две части, и вторую реализуют в Забайкалье. Инвесторы уже провели в Забайкалье переговоры на эту тему, – сказал генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

По словам Леонида Петухова, агентство намерено сопровождать проект от начала до запуска производства. Сейчас агентство помогает инвестору в выборе участка.

Проекты по глубокой переработке леса будут обсуждаться во время визита индийских компаний во Владивосток в середине августа текущего года, отмечает пресс-служба ведомства.

Справка

Компания «Судима Интернешнл» образована в 1994 году в республике Сингапур. На протяжении нескольких лет упоминается в списке ведущих частных компаний в Сингапуре «ТОП-50 Предпринимателей». Основными направлениями работы является заготовка и производство изделий из древесины, а также реализация сельскохозяйственной продукции. Компания имеет собственные лесоперерабатывающие комплексы в Индонезии, Мьянме, Вьетнаме. Представительства компании открыты в Малайзии, Китае, Индии, Гане, Новой Зеландии, Либерии, Того, США, Украине, Бразилии, Панаме, Мьянме.
лесопереработка лесопромышленный комплекс Лес Забайкальский край Сингапур
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятию прилетят 1300 корейских туристов
В Бурятию прилетят 1300 корейских туристов
Бизнес, 30.07.2019
Республика заключила соглашения с туркомпаниями из Южной Кореи
Читу посетила делегация города Маньчжурия
Читу посетила делегация города Маньчжурия
Бизнес, 30.07.2019
В сентябре в этом китайском городе состоится съезд молодых предпринимателей России, Китая и Монголии
Гостиница «Байкалов Острог» на Ольхоне работала незаконно
Гостиница «Байкалов Острог» на Ольхоне работала незаконно
Бизнес, 26.07.2019
Туристов предупреждают, что проживание здесь опасно для жизни
В Бурятии снизилось число выездных проверок налоговой
В Бурятии снизилось число выездных проверок налоговой
Бизнес, 26.07.2019
В 2011 году налоговая служба продекларировала намерение использовать при проведении выездных проверок так называемый риск-ориентированный подход
Бурятское УФАС отказало «Центру защиты бизнеса»
Бурятское УФАС отказало «Центру защиты бизнеса»
Бизнес, 26.07.2019
Заказчик вправе самостоятельно определять характеристики товара, поясняют специалисты
В Бурятии открылся пункт искусственного осеменения
В Бурятии открылся пункт искусственного осеменения
Бизнес, 25.07.2019
Этому поспособствовала рабочая поездка в район Алексея Цыденова
В Бурятии «ЭкоАльянсу» дали налоговые поблажки
В Бурятии «ЭкоАльянсу» дали налоговые поблажки
Бизнес, 25.07.2019
От предоставленной преференции бюджет Бурятии недополучит 3,7 млн рублей  
В палаточных лагерях Бурятии нашли нарушения пожарной безопасности
В палаточных лагерях Бурятии нашли нарушения пожарной безопасности
Бизнес, 25.07.2019
Проверки палаточных лагерей проходят после трагедии в Хабаровском крае с погибшими детьми
30% ИП в Бурятии занимаются торговлей
30% ИП в Бурятии занимаются торговлей
Бизнес, 25.07.2019
Торговля занимает одну из лидирующих  позиций по вкладу в валовой региональный продукт в Бурятии
В Бурятии проверяют палаточные лагеря после трагедии в Хабаровском крае
В Бурятии проверяют палаточные лагеря после трагедии в Хабаровском крае
Бизнес, 24.07.2019
Сейчас в Бурятии функционируют 11 палаточных лагерей  
В Иркутске оштрафовали коллекторское агентство
В Иркутске оштрафовали коллекторское агентство
Бизнес, 24.07.2019
Коллекторы требовали вернуть долги, к которым женщина была не причастна
День фермера пройдёт в Бичурском районе Бурятии
День фермера пройдёт в Бичурском районе Бурятии
Бизнес, 24.07.2019
Изюминкой праздника станет эстафета фермерских команд

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^