В леса Забайкалья может зайти сингапурская компания

В крае планируют построить новый лесоперерабатывающий комплекс
Сингапурская компания «Судима» совместно с индийским партнером «Кей Джи Кей» планирует запустить проект по созданию лесоперерабатывающего комплекса в Приморье и Забайкалье. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.
По предварительным расчётам, объём инвестиций может превысить 200 миллионов долларов США. На новом предприятии будут производить паркет, мебельные щиты, пиломатериалы и пеллеты. Содействие в запуске проекта осуществляет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Соответствующее соглашение о намерениях было заключено в ноябре прошлого года между АНО АПИ и компанией «Судима» в присутствии старшего государственного министра промышленности и торговли республики Сингапур Ко По Куна.
- Изначально новое производство планировали создать в Приморье, но по причине возможной нехватки древесины для столь крупного проекта, он разбит на две части, и вторую реализуют в Забайкалье. Инвесторы уже провели в Забайкалье переговоры на эту тему, – сказал генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.
По словам Леонида Петухова, агентство намерено сопровождать проект от начала до запуска производства. Сейчас агентство помогает инвестору в выборе участка.
Проекты по глубокой переработке леса будут обсуждаться во время визита индийских компаний во Владивосток в середине августа текущего года, отмечает пресс-служба ведомства.
Справка
Компания «Судима Интернешнл» образована в 1994 году в республике Сингапур. На протяжении нескольких лет упоминается в списке ведущих частных компаний в Сингапуре «ТОП-50 Предпринимателей». Основными направлениями работы является заготовка и производство изделий из древесины, а также реализация сельскохозяйственной продукции. Компания имеет собственные лесоперерабатывающие комплексы в Индонезии, Мьянме, Вьетнаме. Представительства компании открыты в Малайзии, Китае, Индии, Гане, Новой Зеландии, Либерии, Того, США, Украине, Бразилии, Панаме, Мьянме.
В леса Забайкалья может зайти сингапурская компания
Бизнес, Фото:
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