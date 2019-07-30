В Бурятию прилетят 1300 корейских туристов

Бизнес, Фото: Баир Мохосоев

Республика заключила соглашения с туркомпаниями из Южной Кореи



26 июля из Южной Кореи вместе с туристами в Бурятию прилетели 16 представителей туристических компаний. Местные власти с 26 по 29 июля провели информационный тур для гостей с целью ознакомления с туристскими возможностями республики.



В рамках бизнес-миссии делегация из Южной Кореи посетила озеро Байкал – Чивыркуйский залив, Иволгинский дацан, этнокомплекс «Степной кочевник», центр старообрядчества в селе Десятниково, также была проведена обзорная экскурсия по городу Улан-Удэ.



В центре предпринимательства «Мой бизнес» состоялась деловая встреча туроператоров Бурятии и Южной Кореи, по итогам которой восемь бурятских туроператоров подписали соглашения о сотрудничестве с корейскими туроператорами о въездном туризме. Уже с конца июля по сентябрь этого года Бурятия встретит 13 чартерных рейсов с 1300 первыми корейскими туристами на борту.



Приезд туроператоров из Южной Кореи в Бурятию стал возможным после поездки главы республики Алексея Цыденова и предпринимателей на первый корейско-бурятский бизнес-форум в Сеуле, который состоялся 21-23 мая текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма региона.

