Республика заключила соглашения с туркомпаниями из Южной Кореи
26 июля из Южной Кореи вместе с туристами в Бурятию прилетели 16 представителей туристических компаний. Местные власти с 26 по 29 июля провели информационный тур для гостей с целью ознакомления с туристскими возможностями республики.
В рамках бизнес-миссии делегация из Южной Кореи посетила озеро Байкал – Чивыркуйский залив, Иволгинский дацан, этнокомплекс «Степной кочевник», центр старообрядчества в селе Десятниково, также была проведена обзорная экскурсия по городу Улан-Удэ.
В центре предпринимательства «Мой бизнес» состоялась деловая встреча туроператоров Бурятии и Южной Кореи, по итогам которой восемь бурятских туроператоров подписали соглашения о сотрудничестве с корейскими туроператорами о въездном туризме. Уже с конца июля по сентябрь этого года Бурятия встретит 13 чартерных рейсов с 1300 первыми корейскими туристами на борту.
Приезд туроператоров из Южной Кореи в Бурятию стал возможным после поездки главы республики Алексея Цыденова и предпринимателей на первый корейско-бурятский бизнес-форум в Сеуле, который состоялся 21-23 мая текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма региона.
В Бурятию прилетят 1300 корейских туристов
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Республика заключила соглашения с туркомпаниями из Южной Кореи
Для этого уже выделено 250 миллионов рублей
В сентябре в этом китайском городе состоится съезд молодых предпринимателей России, Китая и Монголии
Туристов предупреждают, что проживание здесь опасно для жизни
В 2011 году налоговая служба продекларировала намерение использовать при проведении выездных проверок так называемый риск-ориентированный подход
Заказчик вправе самостоятельно определять характеристики товара, поясняют специалисты
Свинина утилизирована
Этому поспособствовала рабочая поездка в район Алексея Цыденова
От предоставленной преференции бюджет Бурятии недополучит 3,7 млн рублей
Проверки палаточных лагерей проходят после трагедии в Хабаровском крае с погибшими детьми
Торговля занимает одну из лидирующих позиций по вкладу в валовой региональный продукт в Бурятии
За полгода выявлено 48 нарушений закона
Сейчас в Бурятии функционируют 11 палаточных лагерей
Коллекторы требовали вернуть долги, к которым женщина была не причастна
Изюминкой праздника станет эстафета фермерских команд