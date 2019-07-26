В Бурятии снизилось число выездных проверок налоговой

В 2011 году налоговая служба продекларировала намерение использовать при проведении выездных проверок так называемый риск-ориентированный подход



Это означало, что налоговая служба отказывается от тотального контроля и сосредотачивает внимание на тех плательщиках, в деятельности которых замечены высокие налоговые риски, или говоря проще, на тех, кто не уплачивает полностью налоги в бюджет. Об этом напоминает пресс-служба УФНС по Бурятии.



Были систематизированы признаки – те самые налоговые риски, наличие которых с очень высокой долей вероятности заставляет сделать вывод о том, что налогоплательщик занижает сумму уплаченных их налогов. Всего этих критериев 12, и ознакомиться с ними можно на сайте ФНС России в разделе «Главная → Контрольная работа → Налоговый контроль → выездные налоговые проверки → Концепция системы планирования выездных налоговых проверок».



Такой подход повлёк за собой снижение количества выездных проверок. В Бурятии в результате применения нового подхода их количество снизилось с 159 в 2014 году до 45 в 2018 году.



Много это или мало?



В 2018 году в Бурятии было зарегистрировано 18 644 юридических лица, и 21 407 индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств. Получается, что в прошлом году из каждой тысячи налоговая служба проверяла меньше пяти налогоплательщиков.



- При этом качество выбора объекта проверки и эффективность выездного контроля возросли, о чем свидетельствует тот факт, что доначисления на 1 выездную налоговую проверку возросли с 5,4 млн. руб. в 2014 году до 8,1 млн. руб. по итогам 2018 года. При этом, как правило, еще на стадии анализа налоговый орган сообщает налогоплательщику о необходимости представить пояснение по поводу выявленного налогового риска, и почти всегда предприниматели в этом случае уточняют свои налоговые обязательства. В результате, исключается назначение выездной проверки, а поступления налогов в бюджет увеличиваются, - отмечают в УФНС.



Эта тенденция продолжена и в этом году. За полгода проведено всего 16 выездных проверок, но при этом плательщики подали 1171 уточнённую декларацию, что дало увеличение налоговых поступлений в бюджет на 207 млн руб. За весь прошлый год было подано 2996 уточнённых деклараций, увеличение при этом составило 364,4 млн руб.



Это довольно серьёзные суммы. Для сравнения, в 2019 году на капитальный ремонт 11 детских садов правительство республики планирует потратить 106 млн руб. То есть на дополнительно поступившие в бюджет налоги можно капитально отремонтировать более 50 детских садов.



- Ещё одна важная особенность риск-ориентированного подхода заключается в том, что налогоплательщик может сам оценить свои налоговые риски. Помимо концепции системы планирования выездных налоговых проверок, на сайте ФНС России размещён сервис «Калькулятор налоговой нагрузки», который позволяет предпринимателю сравнить свои налоги с теми суммами, что платят в среднем в данной отрасли по региону. Значительная сумма отклонения налоговой нагрузки организации от среднеотраслевого значения является весьма показательным маркером, и налогоплательщикам имеет смысл самостоятельно и регулярно оценивать свои риски с помощью сервиса, чтобы своевременно уточнять свои налоговые обязательства, - отмечают в УФНС.



