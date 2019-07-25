В палаточных лагерях Бурятии нашли нарушения пожарной безопасности

Проверки палаточных лагерей проходят после трагедии в Хабаровском крае с погибшими детьми
Как сообщал «Байкал-Daily», в связи с пожаром в детском палаточном лагере в Хабаровском крае, где погибли четыре ребёнка, в Бурятии начались проверки.
Палаточные лагеря обследуют сотрудники минспорта, федерального государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора. Всего будет проверено 12 детских палаточных лагерей, действующих на территории Бурятии. В них отдыхают около тысячи детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
– На данный момент проверено 5 мест отдыха детей, выявлено 11 нарушений требований пожарной безопасности. Руководителям трех палаточных лагерей вручены уведомления о составлении протоколов об административных правонарушениях. Обследования 7 оставшихся объектов запланированы на сегодня, – сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Виктор Чупров.
В преддверии летних каникул сотрудники Госпожнадзора проверили 539 объектов, задействованных в детской оздоровительной кампании, из них 76 детских палаточных лагерей. По результатам надзорных мероприятий было выявлено 55 нарушений требований пожарной безопасности. Тогда к административной ответственности было привлечено 4 должностных и 1 юридическое лицо, сумма штрафов составила свыше 30 тысяч рублей. Все выявленные нарушения были устранены ответственными лицами до начала летнего оздоровительного сезона.
– Противопожарные мероприятия, проводятся ежегодно и хорошо известны руководителям и директорам учреждений детского отдыха. То же самое можно сказать и о требованиях пожарной безопасности, которые в большинстве своем из года в год остаются неизменными. Профилактическая работа в детских оздоровительных учреждениях продолжается, – отметил Чупров.
При пожаре в палаточном лагере в «Холдоми» в Хабаровском крае погибла 11-летняя девочка, ещё трое детей позже умерли в больнице. Восемь детей пострадали. После трагедии власти Хабаровского края приняли решение закрыть лагерь.
В рамках расследования возбуждённого уголовного дела были задержаны директор организации, которой принадлежит комплекс «Холдоми», Виталий Бурлаков и директор самого лагеря Максим Кузнецов. Кроме того, уголовное дело о халатности возбуждено в отношении главы отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева.
В палаточных лагерях Бурятии нашли нарушения пожарной безопасности
Бизнес, Фото:
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