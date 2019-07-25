30% ИП в Бурятии занимаются торговлей

Торговля занимает одну из лидирующих позиций по вкладу в валовой региональный продукт в Бурятии



В 2017 году доля оптовой и розничной торговли (включая ремонт автотранспортных средств и мотоциклов) составила 15,6 %, сообщает Бурятстат.



На 1 января 2019 года число организаций розничной торговли, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами составило 1973 единицы (10,1 % в общем числе предприятий и организаций). Число индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в розничной торговле – 6741 человек. Это 31,3 % в общем числе зарегистрированных индивидуальных предпринимателей).



