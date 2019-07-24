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В Иркутске оштрафовали коллекторское агентство

В Иркутске оштрафовали коллекторское агентство
Бизнес, 
Коллекторы требовали вернуть долги, к которым женщина была не причастна

В Иркутске на 50 тысяч рублей оштрафовали НАО «Первое коллекторское бюро». Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Сотрудники организации звонили женщине с требованием вернуть долги гражданки, к которым она не была причастна.

Арбитражный суд Иркутской области вынес решение о привлечении НАО «Первое коллекторское бюро» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и назначении наказания в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

По итогам первого полугодия 2019 года в УФССП России по Иркутской области зарегистрировано 558 обращений от граждан, у которых возникли претензии к работе коллекторов, микрофинансовых и микрокредитных организаций.

В результате проверок деятельности данных организаций составлено 22 протокола по ст. 14.57 КоАП РФ, из них 14 - в отношении коллекторских агентств, 8 – в отношении микрофинансовых организаций.
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