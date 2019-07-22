В Читу приедут фермеры, лесозаготовители и дорожные строители
Делегация из Канады во главе с Томом Невакшоновым – руководителем CERBA провинции Манитоба в конце июля посетит Забайкальский край для установления деловых контактов. В составе делегации представители и руководители компаний, занимающихся сельским хозяйством, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и дорожно-строительной деятельностью.
В Чите канадские делегаты представят предложения по развитию сотрудничества с забайкальскими бизнесменами. У предпринимателей будет возможность принять участие в дискуссии и бирже контактов. Канадская бизнес-миссия в Забайкалье – мероприятие, организованное министерством инвестиционного развития Забайкальского края совместно с Канадской деловой ассоциацией в России и Евразии для представителей делового сообщества Забайкальского края и Канады.
Бизнес-мероприятие состоится 30 июля на базе пространства коллективной работы «Точка кипения – Чита». Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.
Канадцы посетят Забайкалье для развития контактов
Бизнес, Фото:
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