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Канадцы посетят Забайкалье для развития контактов

Канадцы посетят Забайкалье для развития контактов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В Читу приедут фермеры, лесозаготовители и дорожные строители

Делегация из Канады во главе с Томом Невакшоновым – руководителем CERBA провинции Манитоба в конце июля посетит Забайкальский край для установления деловых контактов. В составе делегации представители и руководители компаний, занимающихся сельским хозяйством, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и дорожно-строительной деятельностью.

В Чите канадские делегаты представят предложения по развитию сотрудничества с забайкальскими бизнесменами. У предпринимателей будет возможность принять участие в дискуссии и бирже контактов. Канадская бизнес-миссия в Забайкалье – мероприятие, организованное министерством инвестиционного развития Забайкальского края совместно с Канадской деловой ассоциацией в России и Евразии для представителей делового сообщества Забайкальского края и Канады.

Бизнес-мероприятие состоится 30 июля на базе пространства коллективной работы «Точка кипения – Чита». Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.
Забайкальский край бизнес экономика внешнеэкономическая деятельность Канада
 
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