В Забайкалье восстанавливают сгоревшие чабанские стоянки

В общей сложности строительные работы начались на 80 чабанских стоянках



По состоянию на 18 июля, в 11 пострадавших от бушевавших весной природных пожаров районах Забайкальского края идут работы по восстановлению уничтоженной огнём инфраструктуры животноводческих стоянок.



Ведётся строительство жилого дома на стоянке Мунко Жаргалова в СП «Цаган-Челутай» Могойтуйского района.



В общей сложности строительные работы начались на 80 чабанских стоянках. На 68 из них восстановление ведут подрядные организации, 12 стоянок отстраиваются хозяйственным способом. Всего необходимо восстановить 112 животноводческих стоянок в 12-ти муниципальных районах.



19 июля к восстановлению чабанских стоянок приступят в Приаргунском районе. Сегодня рабочие подрядной организации отправились к местам строительства.



Всем пострадавшим в результате ЧС в апреле 2019 года сельхозтоваропроизводителям денежные средства доведены в полном объёме, сообщает пресс-служба правительства края.

