В общей сложности строительные работы начались на 80 чабанских стоянках
По состоянию на 18 июля, в 11 пострадавших от бушевавших весной природных пожаров районах Забайкальского края идут работы по восстановлению уничтоженной огнём инфраструктуры животноводческих стоянок.
Ведётся строительство жилого дома на стоянке Мунко Жаргалова в СП «Цаган-Челутай» Могойтуйского района.
В общей сложности строительные работы начались на 80 чабанских стоянках. На 68 из них восстановление ведут подрядные организации, 12 стоянок отстраиваются хозяйственным способом. Всего необходимо восстановить 112 животноводческих стоянок в 12-ти муниципальных районах.
19 июля к восстановлению чабанских стоянок приступят в Приаргунском районе. Сегодня рабочие подрядной организации отправились к местам строительства.
Всем пострадавшим в результате ЧС в апреле 2019 года сельхозтоваропроизводителям денежные средства доведены в полном объёме, сообщает пресс-служба правительства края.
В Забайкалье восстанавливают сгоревшие чабанские стоянки
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