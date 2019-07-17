В Бурятии оспаривают итоги торгов Кяхтинского музея

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В Бурятское УФАС поступила жалоба ООО «Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве» на действия Кяхтинского краеведческого музея им. ак. В.А. Обручева. Жалоба касается запроса предложений на право заключения государственного контракта на реставрацию музейных предметов.

По мнению заявителя, выбор заказчиком в качестве победителя ФГБУК «Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря» является неправомерным.

Рассмотрение жалобы состоится 25 июля, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.

музей УФАС
 
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