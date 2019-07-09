Между банком и пенсионеркой был заключен договор купли-продажи простого векселя
Прокуратура Советского района Улан-Удэ в ходе проверки установила, что в ноябре 2017 года между пенсионеркой и одним из банков был заключен договор купли-продажи простого векселя. В ноябре 2018 года банк отказал женщине в выплате платежей по векселю в связи. В банке объяснили, что фирма-векселедатель не исполнила обязанность по перечислению денег для оплаты.
- Однако в договоре купли-продажи не указано на ком лежит обязанность по осуществлению выплат по векселю, - поясняют в прокуратуре.
Прокурор Советского района Улан-Удэ предъявил иск к банку о взыскании вексельной суммы в размере миллиона рублей.
Советский районный суд Улан-Удэ сперва отказал в удовлетворении требований прокурора.
Но апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение районного суда отменено.
Суд признал недействительным договор купли-продажи простого векселя и взыскал с самого банка вексельную сумму в миллион рублей в пользу пенсионерки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ пенсионерка взыскала с банка миллион
Бизнес, Фото:
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