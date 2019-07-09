В Улан-Удэ пенсионерка взыскала с банка миллион

Между банком и пенсионеркой был заключен договор купли-продажи простого векселя



Прокуратура Советского района Улан-Удэ в ходе проверки установила, что в ноябре 2017 года между пенсионеркой и одним из банков был заключен договор купли-продажи простого векселя. В ноябре 2018 года банк отказал женщине в выплате платежей по векселю в связи. В банке объяснили, что фирма-векселедатель не исполнила обязанность по перечислению денег для оплаты.



- Однако в договоре купли-продажи не указано на ком лежит обязанность по осуществлению выплат по векселю, - поясняют в прокуратуре.



Прокурор Советского района Улан-Удэ предъявил иск к банку о взыскании вексельной суммы в размере миллиона рублей.



Советский районный суд Улан-Удэ сперва отказал в удовлетворении требований прокурора.



Но апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение районного суда отменено.



Суд признал недействительным договор купли-продажи простого векселя и взыскал с самого банка вексельную сумму в миллион рублей в пользу пенсионерки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



