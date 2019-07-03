В Улан-Удэ выберут лучшие предприятия высокой социальной ответственности

В Улан-Удэ стартовал пятый городской конкурс «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности»



В конкурсе могут принять участие предприятия, учреждения, организации и индивидуальные предприниматели, имеющие коллективные договора, зарегистрированные в уведомительном порядке в администрации Улан-Удэ.



Участники конкурса будут оцениваться по итогам работы за 2018 год по следующим показателям: социально-экономическое развитие, развитие социально-культурной сферы, развитие трудовых ресурсов, организация оплаты труда, охраны здоровья.



Победители будут определяться по номинациям:



- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере образования»;

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере культуры»;

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере промышленности»;

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере строительства»;

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере торговли»;

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере общественного питания»;

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в прочих сферах экономики».



Документы принимаются до 1 сентября 2019 года по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54, каб. 54, справки по тел. 21-72-99.



Награждение победителей конкурса состоится до 1 октября 2019 года, сообщает администрация Улан-Удэ.



