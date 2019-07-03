В Улан-Удэ стартовал пятый городской конкурс «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности»
В конкурсе могут принять участие предприятия, учреждения, организации и индивидуальные предприниматели, имеющие коллективные договора, зарегистрированные в уведомительном порядке в администрации Улан-Удэ.
Участники конкурса будут оцениваться по итогам работы за 2018 год по следующим показателям: социально-экономическое развитие, развитие социально-культурной сферы, развитие трудовых ресурсов, организация оплаты труда, охраны здоровья.
Победители будут определяться по номинациям:
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере образования»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере культуры»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере промышленности»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере строительства»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере торговли»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере общественного питания»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в прочих сферах экономики».
Документы принимаются до 1 сентября 2019 года по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54, каб. 54, справки по тел. 21-72-99.
Награждение победителей конкурса состоится до 1 октября 2019 года, сообщает администрация Улан-Удэ.
В Улан-Удэ выберут лучшие предприятия высокой социальной ответственности
Бизнес, Фото:
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